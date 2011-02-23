انتخابات اتاق بازرگانی همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان بازرگانی همدان در حاشیه برگزاری این انتخابات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 37 نفر برای حضور در ترکیب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن همدان کاندیدا شدند.

سید مسعود بکایی افزود: 15 نفر از این تعداد در انتخابات امروز به عنوان هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان انتخاب می شوند.

وی اضافه کرد: اعضای منتخب موظف به سیاست گذاری کلی و برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت برای پیشبرد اهداف اتاق هستند.

بکایی با بیان اینکه انتخابات اعضای اتاق بازرگانی همدان از ساعت هشت صبح آغاز و تا شش عصر ادامه دارد، گفت: 400 نفر از تجار و بازرگانان داری کارت معتبر بازرگانی هستند و برای انتخاب اعضای اتاق بازرگانی حق رای دارند.

بکایی اظهار داشت: اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی یا همان پارلمان بخش خصوصی با حضور فعالان اقتصادی و تجاری فعالیت می کند.

وی گفت: اعضای اتاق بازرگانی می توانند در راستای فعال سازی تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان، تجار و بازرگانان برنامه ریزی منسجمی کنند.

وی توسعه تجارت، تشکیل اتاق های بازرگانی و اتاق های مشترک با تجار خارجی را از اهداف تشکیل اتاق بازرگانی عنوان کرد.

بر اساس قانون انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 9 نفر از اعضا باید از صنعت، معدن و شش نفر بقیه از بازرگانان انتخاب شوند.