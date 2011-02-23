اندونزی بیش از یک میلیون خانه برای افراد کم درآمد می سازد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آنتارا، سوسیلو بامبانگ یودهویونو با اعلام این خبر افزود: این برنامه برای مردم بسیار فقیر طراحی شده و با کمک شرکتهای دولتی و موسسات خصوصی به مرحله اجرا در خواهد آمد.

این طرح به عنوان بخشی از تلاش دولت اندونزی برای کاهش فقر به 8 تا 10 درصد تا سال 2014 از سطح کنونی 13 درصد است.



رئیس جمهور اندونزی تاکید کرد: ما به دنبال راهی هستیم که مردم بتوانند مسکنی مناسب و همراه با وامهای کم بهره داشته باشند.



به گفته وزیر مسکن اندونزی در این طرح تسهیلات مالی مسکن کم هزینه از سوی دولت با نرخ کمتر از 8 درصد به مردم اعطا می شود.

بر اساس اعلام آژانس ملی آمار اندونزی، آمار افراد فقیر در این کشور در سال 2010 به 31.02 میلیون تن رسیده در حالی که این رقم در سالهای 2008 و 2009 به ترتیب 35 میلیون و 32.5 میلیون تن بوده است.