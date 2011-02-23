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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۰

80 هزار پیام در سامانه 137 ثبت شد

پیامهای سامانه 137 در بهمن ماه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، 28 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شکرالله عنایتی رئیس سامانه با اعلام این خبر گفت: در بهمن ماه، 80 هزار 196 پیام در این مرکز ثبت شده که نسبت به بهمن ماه سال گذشته، 28 درصد افزایش داشته و این افزایش بیشتر در موضوعات برف و درخواست افزایش تنوع در اجناس فروشگاه شهروند بوده است.

وی افزود: در حوزه سازمانها و شرکتها نیز شرکت واحد اتوبوسرانی با درخواست افزایش تعداد اتوبوس و سازمان میادین میوه و تره بار با درخواست احداث میادین میوه و تره بار بالاترین آمار پیامها را در بهمن ماه به خود اختصاص داده اند.

رئیس سامانه 137 با بیان این که روز بیست و سوم بهمن ماه به دلیل بارش برف پرپیام ترین روز با موضوع رفع لغزندگی معابر در این ماه بوده است عنوان کرد: مرمت آسفالت معابر،جمع آوری خاک و نخاله و نظافت معابر بیشترین موضوعات درخواستی شهروندان از سامانه 137 شهرداری تهران بوده است.

وی افزود: در مجموع 90 درصد پیام های بهمن ماه انجام شده است ،7 درصد دردست اقدام و 3 درصد پیامها تکراری یا غیرقابل انجام بوده اند.

کد مطلب 1259883

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