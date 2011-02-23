80 هزار پیام در سامانه 137 ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شکرالله عنایتی رئیس سامانه با اعلام این خبر گفت: در بهمن ماه، 80 هزار 196 پیام در این مرکز ثبت شده که نسبت به بهمن ماه سال گذشته، 28 درصد افزایش داشته و این افزایش بیشتر در موضوعات برف و درخواست افزایش تنوع در اجناس فروشگاه شهروند بوده است.

وی افزود: در حوزه سازمانها و شرکتها نیز شرکت واحد اتوبوسرانی با درخواست افزایش تعداد اتوبوس و سازمان میادین میوه و تره بار با درخواست احداث میادین میوه و تره بار بالاترین آمار پیامها را در بهمن ماه به خود اختصاص داده اند.

رئیس سامانه 137 با بیان این که روز بیست و سوم بهمن ماه به دلیل بارش برف پرپیام ترین روز با موضوع رفع لغزندگی معابر در این ماه بوده است عنوان کرد: مرمت آسفالت معابر،جمع آوری خاک و نخاله و نظافت معابر بیشترین موضوعات درخواستی شهروندان از سامانه 137 شهرداری تهران بوده است.

وی افزود: در مجموع 90 درصد پیام های بهمن ماه انجام شده است ،7 درصد دردست اقدام و 3 درصد پیامها تکراری یا غیرقابل انجام بوده اند.