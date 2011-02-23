حضور تیمهای خارجی در مسابقات روبوکاپ ایران بر کیفیت مسابقات می افزاید

فرهاد معروفخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین در خصوص آمادگی تیم ربات خانگی قزوین برای حضور در این مسابقات اظهار داشت: از مهر ماه امسال تیم ربات خانگی مرکز تحقیقات مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (MRL) به همراه سایر تیم های این مرکز برای حضور قوی تر در ششمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران 2011 فعالیت خود را آغاز کرد که امیدواریم با توجه به روند آماده سازی تیم و حمایت های شبانه روزی مسئولان دانشگاه، در این مسابقات بهترین مقام را کسب کنیم.

سرپرست تیم ربات خانگی MRL با اشاره به اعلام آمادگی تیمهای خارجی برای حضور در این مسابقات گفت: به غیر از هفت تیم مطرح دانشگاه های ایرانی، 10 تیم خارجی از کشورهای هلند ( تیم دوم جهان )، چین و هند برای حضور در ششمین دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران 2011 اعلام آمادگی کرده اند که با حضور تیم های خارجی رقابت های لیگ ربات خانگی در سطح بسیار بالاتری نسبت به سال های گذشته برگزار خواهد شد و حضور تیم های خارجی به پیشرفت تیم های ایرانی هم کمک خواهد کرد.



معروفخانی از پیشرفتهای تکنیکی و فنی در ساخت ربات خانگی تیم MRL خبر داد و یادآور شد: با نصب کامپیوتر PC صنعتی و تغییرات در الگوریتم ها و روش های هوشمند، قابلیت های ربات خانگی ساخته شده در مرکز MRL را افزایش داده ایم و با تغییرات فنی در دوربین تصویربرداری روی ربات و افزایش قابلیت های بازوهای آن سرعت، قدرت و دقت این ربات ارتقا یافته است.

وی همچنین از تلاش و همکاری رئیس رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در برگزاری این مسابقات که به رشد و بالندگی جوانان دانشگاه منجر شده است تقدیر کرد.

تیم ربات خانگی MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ، قهرمانی در دو دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران و مقام ششمی در مسابقات جهانی روبوکاپ اتریش 2009 و دو مقام هفتمی مسابقات جهانی چین 2008 و سنگاپور 2010 را در کارنامه دارد.

ششمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران از 18 تا 20 فروردین ماه سال آینده در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار خواهد شد بیش از یک هزار و 200 نفر از 15 کشور جهان شرکت خواهند کرد.