ظرفیت ذخیره سازی نفت ایران در خلیج فارس افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر پایانه نفتی خارگ به عنوان شاهراه اصلی صادرات نفت خام ایران با بیش از 40 مخزن از ظرفیت ذخیره سازی حدود 22 میلیون بشکه نفت خام برخوردار است.

مطابق با سند چشم انداز 20 ساله باید با ساخت و توسعه مخازن جدید ذخیره سازی در مجموع ظرفیت ذخیره نفت خام در این پایانه به حدود 31 میلیون بشکه افزایش یابد.

با توجه به برنامه شرکت ملی نفت برای افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به بیش از پنج میلیون بشکه در روز تا پایان برنامه پنجم توسعه هم اکنون ساخت مخازن جدید نفت در پایانه جزیره خارگ آغاز شده است.

بر این اساس ساخت چهار مخزن جدید ذخیره سازی نفت خام با مجموع ظرفیت چهار میلیون بشکه نفت در پایانه جزیره خارگ آغاز شده است.

هدف از ساخت این مخازن جدید افزایش ظرفیت عملیات ذخیره سازی و رسیدن به استانداردهای بین المللی از برنامه های تعریف شده در شرکت پایانه های نفتی ایران است.

برای ساخت این تعداد مخزن جدید نفت زیمنی حدود 14 هکتار در نظر گرفته شده است ضمن انکه برای ایجاد این چهار مخزن نفت باید حدود 240 هزار متر مکعب عملیات سنگبرداری و خاک ریزی انجام شود.

از سوی دیگر برای ساخت این چهار مخزن ذخیره سازی نفت خام 36 ماه برنامه زمان بندی تعریف شده است به طوری که باید بهره برداری از این مخازن حداقل تا سال 1392 آغاز شود.

پیش از این شرکت ملی نفت ایران برای ساخت این چهار مخزن جدید نفت تا سال 1390 برنامه ریزی کرده بود که به دلایل نا مشخصی ساخت و بهره برداری این مخازن نفتی با تاخیراتی روبرو شده است.

در حال حاضر علاوه بر پایانه نفتی خارگ، ایران برای صادرات و واردات نفت و سایر فرآورده های نفتی پایانه های مجزایی در بندر عسلویه، ماهشهر و بندر نکا ایجاد کرده است.