به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی درباره تحولات منطقه اظهار داشت :اکیداً توصیه می کنم که همه اجازه بدهند ملت ها حرف شان را بزنند و آنان تابع خواست ملت های خود باشند و اگر مدعی حاکمیت بر مردم آن کشور هستند نباید مردم خود را قتل عام کنند.



رئیس جمهور تصریح کرد: آزادی، اعمال حاکمیت ملی، تصمیم گیری در عرصه های سرنوشت و برخورداری از کرامت جزء حقوق ملت هاست که مسئولین کشورها باید اجازه دهند ملت ها اراده خود را اعمال کنند .



احمدی نژاد با اشاره به آغاز بیداری مردم در جهان، اظهار داشت : البته تحول اصلی و موج بزرگی خواهد آمد که ریشه تمام فریبکاری ها را در جهان بر خواهد کند.



رئیس جمهور تصریح کرد : به طور جد از همه مسئولین کشورها می خواهیم که با مردمشان همراهی کرده و به مطالبات آنها توجه کنند و در خدمت مردم باشند تا مردم علیه آنها قیام نکنند.



احمدی نژاد با اظهار تاسف و تعجب از رفتاری که در مقابل مطالبات مردم در لیبی صورت گرفته است، اظهار داشت : امیدوارم مسئولین این کشور اقدامات خود را جبران کرده و به خواسته های مردم تن دهند. البته اگر کسی به این مطالبات توجه نکند نتیجه آن از قبل معلوم است .