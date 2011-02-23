به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی درباره تحولات منطقه اظهار داشت :اکیداً توصیه می کنم که همه اجازه بدهند ملت ها حرف شان را بزنند و آنان تابع خواست ملت های خود باشند و اگر مدعی حاکمیت بر مردم آن کشور هستند نباید مردم خود را قتل عام کنند.
رئیس جمهور تصریح کرد: آزادی، اعمال حاکمیت ملی، تصمیم گیری در عرصه های سرنوشت و برخورداری از کرامت جزء حقوق ملت هاست که مسئولین کشورها باید اجازه دهند ملت ها اراده خود را اعمال کنند .
احمدی نژاد با اشاره به آغاز بیداری مردم در جهان، اظهار داشت : البته تحول اصلی و موج بزرگی خواهد آمد که ریشه تمام فریبکاری ها را در جهان بر خواهد کند.
رئیس جمهور تصریح کرد : به طور جد از همه مسئولین کشورها می خواهیم که با مردمشان همراهی کرده و به مطالبات آنها توجه کنند و در خدمت مردم باشند تا مردم علیه آنها قیام نکنند.
احمدی نژاد با اظهار تاسف و تعجب از رفتاری که در مقابل مطالبات مردم در لیبی صورت گرفته است، اظهار داشت : امیدوارم مسئولین این کشور اقدامات خود را جبران کرده و به خواسته های مردم تن دهند. البته اگر کسی به این مطالبات توجه نکند نتیجه آن از قبل معلوم است .
رئیسجمهور:
مقاومت در برابر مطالبه ملتها نتیجهای ندارد/ بمباران مردم مطلقاً قابل قبول نیست
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه مقاومت در برابر مطالبه ملت ها نتیجه ای ندارد، گفت: اتفاقاتی که در بعضی از کشورها در حال وقوع است بسیار زشت و غیر قابل تصور است، اینکه کسی مردم خود را بمباران و به رگبار ببندد مطلقا قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی درباره تحولات منطقه اظهار داشت :اکیداً توصیه می کنم که همه اجازه بدهند ملت ها حرف شان را بزنند و آنان تابع خواست ملت های خود باشند و اگر مدعی حاکمیت بر مردم آن کشور هستند نباید مردم خود را قتل عام کنند.
نظر شما