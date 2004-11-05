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۱۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۲:۳۹

در اعتراض به اكران نا مناسب يك فيلم عنوان شد

پوران درخشنده : همه چيز دست به دست هم مي دهد تا فيلمساز بي انگيزه شود

از اينكه فيلمي مثل " دفتري از آسمان " با تاخير چند ساله اكران شده است متاسفم .

پوران درخشنده در واكنش به تاخير و شرايط نا مناسب اكران فيلم"دفتري از آسمان" ساخته پرويز شيخ طادي ضمن ابراز تاسف از سرنوشت اين فيلم به خبرگزاري "مهر" گفت :از اين كه فيلمي  اينچنين سال ها از مخاطب دور مانده است  متاسفم  . طبعا متاسفم از اينكه انديشه اي كه روي آن كارشده  7 سال دير تر از زمان خودش منتقل مي شود .
وي ادامه داد : با اين تاخير جذابيت هايي از فيلم از بين مي رود و مخاطب  بواسطه مسايل جديد تري  كه در اين سالها وارد جامعه شده  فكر مي كند فيلم چقدر از زمان عقب است . در عين حال امكانات مناسبي بايد براي اكران فيلم فراهم آيد و اطلاع رساني شود تا مردم فيلم را ببينند .  
درخشنده ويژگي هاي فيلم " دفتري از آسمان " را فراموش نشدني خواند و  گفت :  صميميت و صداقت در طرح موضوع ، باور پذيري موضوعي فراواقعي و ارزشمند از جمله اين ويژگي هاست . فيلم از يك نگاه سالم ، صاف و ساده برآمده و به همين خاطر تماشاي آن را به مردم توصيه مي كنم . 
وي در پايان شرايط اكران فيلم را نا مناسب خواند وافزود : همه چيز دست به دست هم مي دهد تا فيلمساز دچار بي حوصلگي و بي انگيزگي شود .

کد مطلب 125990

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