حاشیه های دومین روز برگزاری جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، دامنه اعتراض گروه های موسیقی بانوان ومسائل اجرا در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران پس از گروه موسیقی "آوای مهربانی" به گروه موسیقی "خنیا" هم رسید و پری ملکی نیزبا اعتراض به این موضوع یکی از دلایل خالی بودن صندلی ها را بالا بودن قیمت بلیت های جشنواره دانست.

- اعتراض سهیلا پورگرامی مبنی بر خالی بودن سالن فرهنگسرای نیاوران در اجرای بانوان بی پاسخ نماند و قرار است یک اجرا ویژه بانوان درست یک روز پس از پایان بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر ساعت 17 در تالار وحدت برگزار کند.

-یکی از اقدامات (یا اشتباهات) بامزه که در دفترچه معرفی گروه های موسیقی در بیست و ششمین جشنواره موسیقی فجر رخ داده این است که برخی از نوازندگان و سرپرستان گروههای معرفی شده در بخش بین الملل ایرانی هستند به عنوان مثال رسیتال گیتار لیلی افشار نوازنده ایرانی مقیم آمریکا به عنوان یک اجرای ویژه در بخش بین الملل از کشور آمریکا ذکر شده است .

- درمعرفی گروههای خارجی در دفترچه چنین عنوان شده است که ارکسترزهی کمیتاس ایروان که از کشور ارمنستان در این جشنواره حضور دارد به رهبری رازمیک اوحانیان به روی صحنه می رود این درحالی است که اوحانیان از هنرمندان ایرانی است که تا چندی پیش مسئولیت رهبری گروه کر دفتر موسیقی را به عهده داشت. همچنین درادامه معرفی نوازنده های ایرانی در زیر گروه بین الملل، پانیذ فریوسفی از ارمنستان،فخرالدین غفاری از هند،مجتبی کلانتری و وحید آیرییان از هند و خاچیک بابائیان از ارمنستان معرفی شده اند.

- کنسرت گروه موسیقی "مشتاق" به سرپرستی مژگان شیرازی ویژه بانوان عصر دیروز در شیراز برگزارو با استقبال خوبی از سوی بانوان شیرازی مواجه شد.

- با فروش تمامی بلیت های گروه موسیقی رستاک و استقبال نسبی که از این اجرا صورت گرفته است سیامک سپهری سرپرست این گروه موسیقی درنظر دارد اجرای ویژه تری پس از پایان جشنواره موسیقی در برج میلاد برگزار کند.

- یکی از وظایف دبیر اجرایی هر جشنواره ای حضور و سرکشی مداوم در سالن های مختلف برپایی این رویداد است اما با توجه به اینکه دو روز از برپایی جشنواره موسیقی می گذرد دبیر اجرایی این جشنواره بجز تالار وحدت در هیچ یک از سالن ها رویت نشده است و شب گذشته همچون شبهای قبل شرایط لازم برای اختصاص جایگاه ویژه خبرنگاران در برج میلاد فراهم نشده بود.

- اجرای گروه دارکوب یکی از کنسرت هایی بود که روز اول جشنواره در برج میلاد برگزار شد ؛ در این سالن صندلی های نیز را برای هنرمندان سینما درنظر گرفته بودند.در این اجرا مجریان در روی صحنه به تناوب از یکدیگر تعریف و تمجید می کردند و قبل از شروع برنامه کلیپ های تبلیغی گروه پخش می شد.

-کیفیت صدابرداری داد اکثر هنرمندان و مخاطبان را درآورده است یک کارشناس صدابرداری در سالن تئاتر شهر اظهار می داشت این کیفیت نازل تا کنون در جشنواره فجر بی سابقه بوده است.

- دردومین روز بخش سخنرانیهای جشنواره دو نفر از سخنرانان غایب بودند.