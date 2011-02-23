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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۸

توسط مدیران دانشگاه صورت گرفت؛

بررسی حجاب دانشگاههای 6 استان/ تاکید بر برگزاری کرسیهای آزاداندیشی

بررسی حجاب دانشگاههای 6 استان/ تاکید بر برگزاری کرسیهای آزاداندیشی

معاونان و مدیران فرهنگی 12 دانشگاه از استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، سمنان، خراسان شمالی و سمنان امروز در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با محوریت بررسی موضوع حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها گرد هم آمدند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونان و مدیران کل فرهنگی دانشگاه‌های مازندران، گیلان، بیرجند، صنعتی بیرجند، صنعتی نوشیروانی بابل، سمنان، دامغان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، علوم کشاورزی ساری، صنعتی شاهرود و دانشکده فنی مهندسی تربت حیدریه امروز طی نشستی در دانشگاه نوشیروانی بابل مسائل مرتبط با حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها را بررسی کردند.

برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها بر اساس ابلاغیه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دیگر محورهای این نشست فرهنگی یکروزه است که با حضور جلیل دارا مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات  فناوری در حال برگزاری است.

کد مطلب 1259909

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