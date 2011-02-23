بررسی حجاب دانشگاههای 6 استان/ تاکید بر برگزاری کرسیهای آزاداندیشی

به گزارش خبرنگار مهر، معاونان و مدیران کل فرهنگی دانشگاه‌های مازندران، گیلان، بیرجند، صنعتی بیرجند، صنعتی نوشیروانی بابل، سمنان، دامغان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان، علوم کشاورزی ساری، صنعتی شاهرود و دانشکده فنی مهندسی تربت حیدریه امروز طی نشستی در دانشگاه نوشیروانی بابل مسائل مرتبط با حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها را بررسی کردند.

برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها بر اساس ابلاغیه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دیگر محورهای این نشست فرهنگی یکروزه است که با حضور جلیل دارا مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات فناوری در حال برگزاری است.