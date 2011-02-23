آغاز آزمایش بالینی نانوداروی درمان سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از شیوه های تشخیصی و درمان بیماری سرطان برای آغاز دوره آزمایش بالینی انسانی به تایید رسید. این شیوه ریشه سرطان را هدف گرفته و با تعقیب سلولهای سرطانی به آنها چسبیده و داروهای شیمی درمانی را وارد بدنه آنها می کند.

در این دوره بالینی انسانی که تا چند هفته دیگر آغاز شده و به بررسی عملکرد این نانوذرات چسبنده می پردازد، پزشکان پنج بیمار مبتلا به سرطان پوست را مورد آزمایش قرار داده و این کُره های سیلیسی کوچک را که ابعادی کوچکتر از 8 نانومتر داشته و به چند مولکول رنگدانه متصل شده اند به بدن بیماران تزریق می کنند.

این لکه ها با لایه ای از پلی اتیلن گلیکول پوشش داده شده اند زیرا بدن انسان این ماده را به عنوان ماده ای خارجی شناسایی نکرده و آن را پس نمی زند. این ذرات به دلیل داشتن مواد رادیواکتیوی قابل مشاهده بوده و می توان آنها را با استفاده از میکروسکوپ تعقیب کرد.

نانوذراتی که نتوانند سلول سرطانی را یافته و به آن بچسبند وارد کلیه شده و از بدن خارج می شوند. ذراتی که سلول هدف خود را پیدا می کنند در زیر نور مادون قرمز به شکل فلورسانت درخشیده و موقعیت و میزان پراکندگی سلولهای سرطانی را آشکار می کنند.

در صورتی که این آزمایشها با موفقیت انجام بگیرند، پزشکان نه تنها به ابزار تصویربرداری جدید دست پیدا کرده اند بلکه می توانند از این ذرات برای انتقال دارو به سلولهای سرطانی استفاده کنند، ابزاری که از تاثیرات جانبی کمتری برخوردار بوده و میزان تاثیرگذاری دارو را افزایش می دهد.

بر اساس گزارش دیسکاوری، این نانوذرات درخشان و چسبنده به تدریج قادر خواهند بود شیوه های درمانی سرطان را متحول ساخته و مکان دقیق جراحی را برای کاهش جراحتهای ناشی از جراحی به جراحان نشان دهد.