10 میلیارد ریال مستمری به مددجویان فاروج پرداخت شد

حسنعلی عاقبتی در گجفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: این نهاد در سال جاری برای حمایت مالی و رفع نیاز خانواده های تحت پوشش 10 میلیارد و 532 میلیون ریال مستمری پرداخت کرده است.



وی با اشاره به اینکه هم اکنون سه هزار و 351 خانوار از خدمات متفاوت کمیته امداد در فاروج بهره مند هستند تصریح کرد: این نهاد به مردم 80 روستای شهرستان در قالب طرح شهید رجائی و کمک موردی در قالب توزیع بن و وامهای اشتغال و کارگشایی و دیگر موارد خدمات رسانی می کند.

عاقبتی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 121 مورد جهیزیه و هدیه ازدواج به زوجهای جوان اهداء شده است افزود: اعتباری بالغ بر570 میلیون ریال در این خصوص هزینه شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 35 نوعروس درنوبت دریافت کمک هزینه جهیزیه هستند تصریح کرد: این نهاد آمادگی دارد کمک های خیرین و نیکوکاران را برای تهیه جهیزیه و کمک مالی برای شروع زندگی زوجهای تحت حمایت جمع آوری و به دست آنان برساند.



رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) فاروج گفت: در سال جاری ازمجموع شش هزار و 935 صندوق صدقات توزیع شده بین مردم شهرستان فاروج مبلغی بالغ بر دو میلیارد و 871 میلیون ریال کمک جمع آوری شده است.



عاقبتی یادآور شد این نهاد برای موفقیت و پای بند بودن دختران و پسران مددجو به ارکان زندگی مشترک دوره های آموزشی بهداشت روحی و روانی قبل و بعد از ازدواج را برگزار می کند.