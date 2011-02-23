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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۹

10 میلیارد ریال مستمری به مددجویان فاروج پرداخت شد

10 میلیارد ریال مستمری به مددجویان فاروج پرداخت شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) فاروج از پرداخت10 میلیارد و 532 میلیون ریال مستمری از ابتدای سال جاری تاکنون به مددجویان تحت حمایت این شهرستان خبرداد.

حسنعلی عاقبتی در گجفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: این نهاد در سال جاری برای حمایت مالی و رفع نیاز خانواده های تحت پوشش 10 میلیارد و 532 میلیون ریال مستمری پرداخت کرده است.
 
وی با اشاره به اینکه هم اکنون سه هزار و 351 خانوار از خدمات متفاوت کمیته امداد در فاروج بهره مند هستند تصریح کرد: این نهاد به مردم 80 روستای شهرستان در قالب طرح شهید رجائی و کمک موردی در قالب توزیع بن و وامهای اشتغال و کارگشایی و دیگر موارد خدمات رسانی می کند.

عاقبتی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 121 مورد جهیزیه و هدیه ازدواج به زوجهای جوان اهداء شده است افزود: اعتباری بالغ بر570 میلیون ریال در این خصوص هزینه شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 35 نوعروس درنوبت دریافت کمک هزینه جهیزیه هستند تصریح کرد: این نهاد آمادگی دارد کمک های خیرین و نیکوکاران را برای تهیه جهیزیه و کمک مالی برای شروع زندگی زوجهای تحت حمایت جمع آوری و به دست آنان برساند.
 
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) فاروج گفت: در سال جاری ازمجموع شش هزار و 935 صندوق صدقات توزیع شده  بین مردم شهرستان  فاروج مبلغی بالغ بر دو میلیارد و 871 میلیون ریال کمک جمع آوری شده است.

عاقبتی یادآور شد این نهاد برای موفقیت و پای بند بودن دختران و پسران مددجو به ارکان زندگی مشترک دوره های آموزشی بهداشت روحی و روانی  قبل و بعد از ازدواج را برگزار می کند.
کد مطلب 1259921

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