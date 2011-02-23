شناور پیشرفته یاسین 110 بر اثر برخورد با یک قایق غرق شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، شناور پیشرفته و تندرو یاسین 110 در حالی که با 120 نفر مسافر صبح روز سه شنبه از اسکله تازه تاسیس شهید حقانی بندرعباس قصد رفتن به سوی جزیره قشم را داشت بر اثر برخورد با یک شئ بزرگ در 20 متری اسکله شهید حقانی غرق شد.

خوشبختانه 120 نفر سرنشین این شناور با کمک قایقداران و افراد حاضر در اسکله شهید حقانی نجات یافتند و تمامی افراد حاضر در این شناور به سلامت به ساحل بازگردانده شدند.

مهدی براهیمی مالک این شناور در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، در خصوص این حادثه، اظهار داشت: یک قایق تندرو سه هفته قبل از افتتاح اسکله شهید حقانی و در 20 متری این اسکله دچار حادثه شد و در این منطقه غرق شد.

وی ادامه داد: اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان هم نتوانست این قایق را از آن منطقه به جای دیگری منتقل کند و چون زمان زیادی تا افتتاح اسکله شهید حقانی باقی نمانده بود آنها آن قایق را در همان جا به حال خود رها کردند.

مالک شناور یاسین 110 با بیان اینکه این قایق در مسیر عبور شناورها به جزیره قشم قرار داشت، عنوان کرد: هنگامی که ما دیروز صبح قصد سفر به جزیره قشم را داشتیم در 20 متری اسکله شهید حقانی به شدت شناور ما با این قایق برخورد کرد و اگر کمک قایقداران و ناخداهای اتوبوسهای دریایی نبود افراد زیادی جان خود را از دست می دادند.

نیروهای امداد شش ساعت پس از حادثه رسیدند

براهیمی افزود: متاسفانه نیروهای نجات اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان شش ساعت بعد از حادثه به محل حادثه رسیدند و در این زمان تمامی سرنشینان نجات یافته بودند.

وی با اشاره به پیشرفته بودن شناور یاسین 110، بیان داشت: این شناور یکی از جدیدترین انواع شناورهای مسافربری بود و هیچ شناور دیگری همانند این شناور در بندرعباس وجود ندارد.

تنها به پرداخت خسارت توسط بیمه امیدوارم

مالک شناور یاسین 110 اضافه کرد: در حال حاضر خسارت فراوانی به بنده به عنوان مالک این شناور وارد شده است و بسیاری از اقساط بانکی این شناور هنوز باقی مانده است.

براهیمی با اشاره به بیمه بودن شناور یاسین 110، تصریح کرد: تنها امید من در حال حاضر به پرداخت خسارت توسط بیمه است تا بتوانم اقساط بانکی این شناور را پرداخت کنم.

اسکله شهید حقانی اصلا آماده رفت و آمد شناوران نیست

وی با اشاره به آماده نبودن اسکله حقانی برای حمل و نقل مسافران به جزیره قشم، اظهار داشت: اسکله حقانی دارای نواقص فراوانی است و حوزچه های آن دارای مشکلات بسیار زیادی است.

مالک شناور یاسین 110 ادامه داد: در واقع اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان فقط ظاهر نسبتا زیبایی برای این اسکله ساخته است اما این اسکله اصلا آماده رفت و آمد شناوران نیست.

مسئولان با جان مردم بازی نکنند

براهیمی با اشاره به حجم زیاد رفت و آمد مسافران به جزیره قشم در تعطیلات عید نوروز، بیان داشت: از مسئولان می خواهم تا دیگر اجازه تردد به شناوران و حمل و نقل مسافران از این اسکله را ندهند چون این کار بازی کردن با جان مردم است.

وی تاکید کرد: اسکله شهید حقانی بندرعباس ظرفیت حمل و نقل زیاد مسافر را ندارد و هر لحظه امکان وجود حوادث دیگری در این اسکله وجود دارد.

اسکله شهید حقانی بندرعباس پس از دو سال بازسازی توسط اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در روز 22 بهمن امسال با حضور استاندار هرمزگان به بهره برداری رسید.

این اسکله در حالی به بهره برداری رسید که پس از دو سال بازسازی هنوز یک سالن انتظار مناسب برای مسافران و همچنین پارکینگ مناسبی برای آن ساخته نشده بود.

و در حال حاضر هم که تنها چهار روز از تردد شناوران در این اسکله می گذشت چنین حادثه خطرناکی در این اسکله اتفاق افتاد که هر لحظه امکان داشت جان 120 نفر را بگیرد.

مسئولان اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان باید با توجه به نزدیک بودن تعطیلات عید نوروز هرچه سریعتر باید یک فکر جدی را درخصوص رفع مشکلات اساسی این اسکله و به خصوص مشکلات حوزچه و دهانه آن بکنند و همچنین باید قایق غرق شده در 20 متری این اسکله هرچه سریعتر به مکان مناسبی منتقل شود تا دیگر شاهد حوادث دیگری در این اسکله نباشیم.