هنرمندان و عارفان

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بررسی تاریخ هنر نشان می دهد که رکن مهم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از همان اوایل تاریخ اسلام در قالب هنر خطاطی و خوشنویسی شروع شد و رفته رفته با معمای، کاشیکاری، انواع هنر چوب، شیشه، کار گچ، حجاری و موسیقی راه کمال را در پیش گرفت.

ولی اوج آن در قرنهای نهم و دهم و یازدهم بود . اگر بخواهیم یکی از برجسته ترین مجموعه ها از هنر شهرسازی، معماری، خطاطی و نقاشی تاریخ هنر جهان را مثال بزنیم بی تردید آن را در مجموعه نقش جهان اصفهان و آثار اطراف آن چهل ستون، هشت بهشت، سی و سه پل و پل خواجو می بینیم که در تاریخ هنر اسلامی بی نظیر و در تاریخ معماری جهان کم نظیر است .

عرفان در لغت به معنای شناختن است و در اصطلاح به شاخه ای از علوم اسلامی و شیوه ای از سلوک دینی اطلاق می شود . بنابر نظر مشهور تصوف از ریشه صوفی اشتقاق یافته است و وجه تسمیه زاهدان صدر اسلام به صوفی آن است که لباس پشمینه خشنی می پوشیدند.

پس از زاهدان قرن اول و بخش بزرگی از قرن دوم هجری واژه صوفی به گروهی اطلاق می شده است که اساس شریعت و خداپرستی را نه بر امید به بهشت یا خوف از جهنم بلکه بر محبت و عشق می گذارند .

خوشنویسی، نگارگری، معماری، موسیقی، در بخش هنرمندان این این کتاب تشریح و بزرگان این هنرها نیز معرفی شده اند .

در بخش عارفان کتاب نیز شخصیتهای چون میرسیدعلی همدانی، قاضی سعیدقمی، آیت الله شاه آبادی، امام خمینی(ره)، آقا محمدرضا قمشه ای، ملاصدرا، ابن ترکه اصفهانی، شاه نعمت الله ولی، سید حیدر آملی معرفی شده اند .



در پایان کتاب نیز منابع و نمایه آمده است .