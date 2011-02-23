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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۵

45 روستای گلستان آب بهداشتی ندارند

45 روستای گلستان آب بهداشتی ندارند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدعامل آب و فاضلاب روستایی گلستان گفت: 45 روستای سطح سه استان بطور کامل فاقد آب آشامیدنی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا خواستار ظهر چهارشنبه در نشست مشترک  شرکت آب و فاضلاب روستایی  با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان افزود:  سطح سه شامل روستاهایی است که تاسیسات آبرسانی آنها بین 30 تا 70 درصد دچار مشکل است که تعداد آنها 157 روستا با 53 هزار و 983 نفر جمعیت است.

وی اظهار داشت: از این تعداد 45 روستا کاملا فاقد آب و112 روستا دارای تاسیسات فرسوده و در حد شیر برداشت عمومی است.

به گفته وی عمده این روستاها به ترتیب در شهرستان های گنبد، مراوه تپه و کلاله قرار دارند و ضمناٌ از روستاهای فاقد آب 11 روستا در ایام الله دهه مبارک فجر امسال از آب شرب سالم بهداشتی برخوردار شدند.
 
وی  عنوان کرد:  سطح یک شامل روستاهایی است که 100 درصد از تاسیسات سالم آب برخوردارند که تعداد آنها 571  روستا با 511 هزار و 200  نغر جمعیت است.
 
وی افزود:  سطح دو شامل روستاهایی است که تاسییات آبرسانی آنها کمتر از 30 درصد دچار مشکل است که تعداد آنها 246 روستا با 282 هزار و 434  نغر جمعیت است.
 
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان  تاکید کرد:  شرکت آبفارتمام  تلاش خود را درجهت بهره مندی از آب شرب به کار خواهد گرفت.
 
خواستار بیان داشت: همکاران با توجه به نزدیک شدن به سال نو و افزایش درجه دما، اقامت و عبور مسافران نوروزی از استان گلستان آمادگی لازم در خصوص برطرف نمودن مشکلات احتمالی و کنترل کیفیت آب به طور مستمر را داشته باشند.
 
گلستان هزار روستا دارد.
کد مطلب 1259932

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