45 روستای گلستان آب بهداشتی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا خواستار ظهر چهارشنبه در نشست مشترک شرکت آب و فاضلاب روستایی با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان افزود: سطح سه شامل روستاهایی است که تاسیسات آبرسانی آنها بین 30 تا 70 درصد دچار مشکل است که تعداد آنها 157 روستا با 53 هزار و 983 نفر جمعیت است.

وی اظهار داشت: از این تعداد 45 روستا کاملا فاقد آب و112 روستا دارای تاسیسات فرسوده و در حد شیر برداشت عمومی است.



به گفته وی عمده این روستاها به ترتیب در شهرستان های گنبد، مراوه تپه و کلاله قرار دارند و ضمناٌ از روستاهای فاقد آب 11 روستا در ایام الله دهه مبارک فجر امسال از آب شرب سالم بهداشتی برخوردار شدند.



وی عنوان کرد: سطح یک شامل روستاهایی است که 100 درصد از تاسیسات سالم آب برخوردارند که تعداد آنها 571 روستا با 511 هزار و 200 نغر جمعیت است.



وی افزود: سطح دو شامل روستاهایی است که تاسییات آبرسانی آنها کمتر از 30 درصد دچار مشکل است که تعداد آنها 246 روستا با 282 هزار و 434 نغر جمعیت است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان تاکید کرد: شرکت آبفارتمام تلاش خود را درجهت بهره مندی از آب شرب به کار خواهد گرفت.

خواستار بیان داشت: همکاران با توجه به نزدیک شدن به سال نو و افزایش درجه دما، اقامت و عبور مسافران نوروزی از استان گلستان آمادگی لازم در خصوص برطرف نمودن مشکلات احتمالی و کنترل کیفیت آب به طور مستمر را داشته باشند.

گلستان هزار روستا دارد.