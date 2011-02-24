سعید حاجی نصیری در حاشیه برگزاری نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره خروجی چنین کنگره‌هایی گفت: نوزدهمین دوره برگزاری کنگره شعر دفاع مقدس برکاتی به همراه دارد که از آن جمله می توان به حضور گسترده بانوان اشاره کرد.



وی افزود: در این دوره حضور بانوان نسبت به سال گذشته بسیار چشمگیرتر است و نسبت به دوره های قبل دو برابر شده است.



این مقام مسئول بیان کرد: ورود اقشار جوان‌تر، نوع‌قلم و شعرای جوان نیز به نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس بسیار بیشتر شده است و شاهد هستیم که این شعرها به وزن در مرتبه بالایی قرار گرفت است.



وی ادامه داد: می توان گفت این اشعار و شعرهای شاعران جوان تنه به تنه با بزرگان شعر پیش می‌روند که این امور از نتایج برگزاری چنین کنگره‌هایی است.



حاجی نصیری ادامه داد: با توجه به اینکه شاهد برگزاری نوزده دوره از برگزاری کنگره بودیم این امر نشان از موفقیت‌ها از ابتدا تاکنون دارد و می‌توان بر آن صحه گذاشت چرا که اگر در دوره‌های گذشته به نتیجه مطلوبمان نمی‌رسیدیم قاعدتا این کنگره تاکنون

به طول نمی‌انجامید.



وی تاکید کرد: امروز که اینجا ایستاده ایم نشان از زحماتی است که دوستان در این دوره داشتند و برگزاری 30 جشنواره استانی سبب شده به این باور برسیم که می توانیم.