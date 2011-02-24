سعید حاجی نصیری در حاشیه برگزاری نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره خروجی چنین کنگرههایی گفت: نوزدهمین دوره برگزاری کنگره شعر دفاع مقدس برکاتی به همراه دارد که از آن جمله می توان به حضور گسترده بانوان اشاره کرد.
وی افزود: در این دوره حضور بانوان نسبت به سال گذشته بسیار چشمگیرتر است و نسبت به دوره های قبل دو برابر شده است.
این مقام مسئول بیان کرد: ورود اقشار جوانتر، نوعقلم و شعرای جوان نیز به نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس بسیار بیشتر شده است و شاهد هستیم که این شعرها به وزن در مرتبه بالایی قرار گرفت است.
وی ادامه داد: می توان گفت این اشعار و شعرهای شاعران جوان تنه به تنه با بزرگان شعر پیش میروند که این امور از نتایج برگزاری چنین کنگرههایی است.
حاجی نصیری ادامه داد: با توجه به اینکه شاهد برگزاری نوزده دوره از برگزاری کنگره بودیم این امر نشان از موفقیتها از ابتدا تاکنون دارد و میتوان بر آن صحه گذاشت چرا که اگر در دورههای گذشته به نتیجه مطلوبمان نمیرسیدیم قاعدتا این کنگره تاکنون
به طول نمیانجامید.
وی تاکید کرد: امروز که اینجا ایستاده ایم نشان از زحماتی است که دوستان در این دوره داشتند و برگزاری 30 جشنواره استانی سبب شده به این باور برسیم که می توانیم.
مدیر ادبیات بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس اعلام کرد شاعران جوان در نوزدهمین کنگره شعر دفاع مقدس همتراز با شاعران جوان حرکت می کنند.
سعید حاجی نصیری در حاشیه برگزاری نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره خروجی چنین کنگرههایی گفت: نوزدهمین دوره برگزاری کنگره شعر دفاع مقدس برکاتی به همراه دارد که از آن جمله می توان به حضور گسترده بانوان اشاره کرد.
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