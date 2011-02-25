تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز جمعه ششم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و یکم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم فوریه سال 2011 میلادی.

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* راه آهن شهرری - شاهین بوشهر، ساعت 15:15، ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

* مس کرمان - نفت تهران، ساعت 16، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* سایپای البرز - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه انقلاب کرج

* پیکان قزوین - شهرداری تبریز، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* تراکتورسازی تبریز - استیل آذین تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی آبادان

* پرسپولیس تهران - فولاد خوزستان، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته هجدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه الف:

* شهرداری یاسوج - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه تختی یاسوج

* پیام مشهد - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد

* تربیت یزد - فولاد نطنز، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* سازمان همیاری اراک - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14، ورزشگاه (امام خمینی(ره) اراک

* مس رفسنجان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه تختی رفسنجان

* کاوه تهران - گل گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه شهر قدس

* اتکا گلستان - داماش گیلان، ساعت 14، ورزشگاه آزادی گرگان

گروه ب:

* آلومینیوم هرمزگان - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس

* نساجی مازندران - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه وطنی قائمشهر

* سپید رود رشت - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت

* گسترش فولاد تبریز - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد

* پیام مخابرات فارس - مس سرچشمه کرمان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* داماش دورود - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه تختی دورود

-هفته دهم از مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* پتروشیمی بندرامام - ذوب آهن اصفهان

* هیئت تهران - مناطق نفت خیز جنوب

* سایپا البرز - نفت سپاهان

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال بوندس لیگای آلمان امروز با انجام دیدار تیم‌های وولفسبورگ و مونشن گلادباخ آغاز می‌شود.