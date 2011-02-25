۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۵

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌مهر - گروه‌‎ورزشی: پیگیری دیدارهای هفته بیست و چهارم فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و ادامه مسابقات هفته هجدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز جمعه ششم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و یکم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم فوریه سال 2011 میلادی.

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* راه آهن شهرری - شاهین بوشهر، ساعت 15:15، ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران
* مس کرمان - نفت تهران، ساعت 16، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* سایپای البرز - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه انقلاب کرج
* پیکان قزوین - شهرداری تبریز، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* تراکتورسازی تبریز - استیل آذین تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی آبادان
* پرسپولیس تهران - فولاد خوزستان، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته هجدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
گروه الف:
* شهرداری یاسوج - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه تختی یاسوج
* پیام مشهد - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد
* تربیت یزد - فولاد نطنز، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* سازمان همیاری اراک - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14، ورزشگاه (امام خمینی(ره) اراک
* مس رفسنجان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه تختی رفسنجان
* کاوه تهران - گل گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه شهر قدس
* اتکا گلستان - داماش گیلان، ساعت 14، ورزشگاه آزادی گرگان 
 گروه ب:
* آلومینیوم هرمزگان - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس
* نساجی مازندران - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه وطنی قائمشهر
* سپید رود رشت - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت
* گسترش فولاد تبریز - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد
* پیام مخابرات فارس - مس سرچشمه کرمان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* داماش دورود - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه تختی دورود

-هفته دهم از مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* پتروشیمی بندرامام - ذوب آهن اصفهان
* هیئت تهران - مناطق نفت خیز جنوب
* سایپا البرز - نفت سپاهان

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال بوندس لیگای آلمان امروز با انجام دیدار تیم‌های وولفسبورگ و مونشن گلادباخ آغاز می‌شود.

