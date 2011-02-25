تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه ششم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و یکم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم فوریه سال 2011 میلادی.
- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* راه آهن شهرری - شاهین بوشهر، ساعت 15:15، ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران
* مس کرمان - نفت تهران، ساعت 16، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* سایپای البرز - پاس همدان، ساعت 16:15، ورزشگاه انقلاب کرج
* پیکان قزوین - شهرداری تبریز، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* تراکتورسازی تبریز - استیل آذین تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* صنعت نفت آبادان - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی آبادان
* پرسپولیس تهران - فولاد خوزستان، ساعت 17:15، ورزشگاه آزادی تهران
- هفته هجدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
گروه الف:
* شهرداری یاسوج - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه تختی یاسوج
* پیام مشهد - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد
* تربیت یزد - فولاد نطنز، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* سازمان همیاری اراک - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14، ورزشگاه (امام خمینی(ره) اراک
* مس رفسنجان - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه تختی رفسنجان
* کاوه تهران - گل گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه شهر قدس
* اتکا گلستان - داماش گیلان، ساعت 14، ورزشگاه آزادی گرگان
گروه ب:
* آلومینیوم هرمزگان - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس
* نساجی مازندران - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه وطنی قائمشهر
* سپید رود رشت - استقلال اهواز، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت
* گسترش فولاد تبریز - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد
* پیام مخابرات فارس - مس سرچشمه کرمان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز
* داماش دورود - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه تختی دورود
-هفته دهم از مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* پتروشیمی بندرامام - ذوب آهن اصفهان
* هیئت تهران - مناطق نفت خیز جنوب
* سایپا البرز - نفت سپاهان
- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال بوندس لیگای آلمان امروز با انجام دیدار تیمهای وولفسبورگ و مونشن گلادباخ آغاز میشود.
