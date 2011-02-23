3700 عدد انواع مواد محترقه در اصفهان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسین حسین‌زاده ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی و همچنین پیشگیری از حوادث تلخ چهارشنبه آخر سال، طرح مبارزه با تهیه و توزیع مواد محترقه به مدت 72 ساعت در سطح استان اصفهان به اجرا گذاشته شد.

وی اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی در بازرسی از چند واحد صنفی متخلف در سطح استان اصفهان، سه هزار و 768 عدد انواع مواد محترقه را کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: با هماهنگی پلیس امنیت عمومی استان به تعدادی از متصدیان واحدهای صنفی ضمن تذکر داده شد و از تعدادی نیز تعهد اخذ شد.

وی اضافه کرد: همچنین پلمب واحدهای صنفی متخلفی که اقدام به توزیع مواد محترقه می‌کردند با جدیت هر چه تمام‌تر در حال پیگیری است.

حسین‌زاده همچنین با بیان اینکه متصدیان متخلف به همراه پرونده برای گذراندن مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده‌اند، بیان داشت: با توجه به نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال و وقوع حوادث و سوانح دلخراش که همه ساله در این روز رخ می‌دهد، بهتر است خانواده‌ها با مراقبت از فرزندان خود و نظارت بر رفتار آنان و کنترل احساسات و هیجانات آنان از بروز اینگونه حوادث که در پاره‌ای مواقع موجب صدمات جبران ناپذیر می‌شوند، پیشگیری کنند.

ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان با همکاری کلانتری 13 این شهرستان سارقی را که وسایل داخل خودرو 41 شهروند را سرقت کرده بود شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو در یکی از مناطق اصفهان و دادخواهی شهروندان موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشت: در پی دستگیری فردی در حین سرقت از یک خودرو توسط عوامل کلانتری 13 اصفهان و انتقال وی به آگاهی تحقیقات از متهم آغاز شد.

وی تصریح کرد: متهم به نام قیص ـ ع، 30 ساله دارای سوابق متعدد کیفری است که در بازجویی‌های اولیه به صورت صریح به 41 فقره سرقت از داخل خودروی شهروندان اصفهانی اقرار کرد.

حسین‌زاده اضافه کرد: با هماهنگی مقام قضایی از منزل متهم بازرسی به عمل آمد که در نتیجه مقادیر زیادی مدارک و اموال مسروقه کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه متهم به همراه پرونده به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است، به شهروندان هشدار داد به منظور پیشگیری از وقوع سرقت سعی کنند خودرو را در محل‌های کم تردد و تاریک و دور از دید پارک نکنند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تاکید کرد: شهروندان همچنین دقت داشته باشند که هنگام پارک خودرو تمامی دربهای خودرو قفل باشد و از گذاشتن اشیای لوکس و قیمتی و یا کیف دستی داخل خودرو و در دید سارقان پرهیز کنند چرا که اکثر اوقات این بی‌احتیاطی‌ها باعث وسوسه سارقان و وقوع سرقت می‌شود.