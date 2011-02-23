تلاش ضد انقلاب برای فریب خانواده شهید ژاله/ منافقین بازیگر اصلی 25 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت حیدر مصلحی درباره حوادث 25 بهمن گفت: روز 25 بهمن نقطه عطفی در بحث فتنه بود، از آن نظر که دقیقا ضد انقلاب و همه گروه‌های ضد انقلابی که تکلیف‌شان روشن است به میدان آمدند و از جمله نفاق نیز وارد عرصه شد، منافقین در این روز فعال بودند و از ابتدا هم به دنبال طراحی، شناسایی و برنامه‌ریزی بودند.



وی ادامه داد: البته برادران ما موفقیت خوبی در این زمینه به دست آوردند و حرکت‌های منافقان شناسایی شد و اقدامات لازم علیه آن‌ها صورت گرفت که البته بحث‌های قضایی نیز انجام خواهد شد که به موقع اطلاع‌رسانی می‌شود.



وزیر اطلاعات درباره صانع ژاله گفت: اطلاعات قابل توجهی در مورد وی به دست آمده است، خانواده ایشان یک خانواده مذهبی است. خود وی حافظ قرآن بود و خانواده‌اش مسلمان و سنتی هستند و البته ضدانقلاب نهایت تلاش خود را کرد تا از این قضیه سوءاستفاده کند و حتی تلاش کرد خانواده‌اش را فریب دهد اما به جایی نرسید. هم اکنون نیز خانواده‌اش از این مجموعه اعلام برائت می‌کنند.



مصلحی درباره شرایط کشور گفت: شرایط کشور حالت عادی دارد و البته اتفاقاتی می‌افتد، ممکن است کسی تصادفی کند یا معتادی در جایی جان دهد این اتفاقات عادی است اما ممکن است با توجه به حساسیتی که در کشور وجود دارد این اتفاقات بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

