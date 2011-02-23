آئین اختتام دومین جشنواره فیلم و عکس های موبایلی همراهان برگزار می شود

دبیر اجرایی این جشنواره درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبرافزود: تعداد شرکت کنندگان جشنواره 982 نفر هستند که از این میان 18 هزارو 300 اثر به دبیر خانه جشنواره رسیده است.

مصطفی مصیب زاده افزود: در بخش عکس بیش از 18هزار قطعه عکس، در بخش فیلم 207 فیلم موبایلی و در بخش مقاله 52 اثر در دبیرخانه این جشنواره مورد داوری قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: داوری عکس و فیلم جشنواره پایان یافته و برترین های این بخش در آئین اختتام معرفی خواهند شد در بخش مقاله هنوز داوری ادامه دارد.

دبیر جشنواره گفت: آثار رسیده به جشنواره از 28 استان کشور است که با پراکندگی جغرافیایی افزون بر نیمی از شهرستان های ایران در این جشنواره شرکت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه برگزیدگان سه بخش عکس، فیلم و مقاله به آئین اختتام جشنواره دعوت خواهند شد، افزود: در بخش عکس جشنواره هر کدام از موضوعات فراخوان سه برگزیده خواهد داشت.

مصیب زاده اعلام کرد: موضوعاتی چون آئین ها و باورداشت ها، طبیعت و محیط زیست، زندگی اجتماعی و طنز و تعدادی نفرات برترمعرفی می شوند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در بخش فیلم پنج اثر ودر بخش مقاله 9 اثر برتر معرفی و تقدیر خواهند شد.