به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز چهارشنبه در حاشیه برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در جمع خبرنگاران گفت: مشارکت در سراسر کشور نمایش بسیار ارزشمندی از اراده بخش خصوصی است که می خواهد در سرنوشت اقتصاد کشور سهیم باشد و نقش آفرینی بیش از گذشته در اقتصاد کشور داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اتاقها با تقویت قانونی که اخیرا در قوانین مختلف انجام شده است، به جایگاه وزینی راه یافته و اگر بتواند به این مسیر تعامل سازنده و نقادانه بخش خصوصی ادامه دهند، می توانند اهداف سند چشم انداز بیست ساله را تحقق بخشد.

وی تصریح کرد: البته نمایندگان وظیفه دارند که صدای بخش خصوصی باشند و در ارایه مشاوره به سه قوه که وظیفه قانونی تلاش کنند و برای ارایه استدلالات کارشناسی و ارایه راه حل گامهای مثبتی بردارند، این درحالی است که یکی از توفیقاتی که به دست آمده این است که اتاق در مراجع تصمیم گیر اقتصادی کشور به موجب قانونی عضو شده است، اما تنها یک رای دارد.

نهاوندیان ادامه داد: در صورتی این یک رای مقبول خواهد بود که متکی به استدلالات کارشناسی باشد، بنابراین حتی کسانی که به نمایندگی انتخاب نمی شوند نیز باید با همین اعلام آمادگی خود به همکاری ادامه دهند، یعنی تمامی اردوی بخش خصوصی کشور باید در این مرحله به میدان بیاید که این کار بزرگ اصلاح ساختار اقتصادی کشور به ثمر بنشیند.

وی خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه معادل 1000 میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور لازم داریم تا برای این جمع جوانان شیفته کار و فعالیت فرصت اشتغال فراهم کنیم، این همکاری یکایک فعالان اقتصادی را می طلبد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: امید می رود با تلاشهای بعدی و تعاملی که وجود دارد، در مسیر آینده ادامه یابد.

وی گفت: هم انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهای بازرگانی و هم شورای عالی نظارت بر اتاقهای بازرگانی در انجام وظیفه صیانت از حقوق اعضا فعالیت جدی داشته اند و برای رفع ابهام و رسیدگی به دغدغه ها و نگرانی هایی که ممکن بود وجود داشته باشد، تلاش کردند تا در فرصت موجود نگرانی رفع شده و فرصت دیگری را تامین کنند که برای ده اتاق شهرستان، با برگزاری انتخابات مجدد نگرانی ها مرتفع شود.

نهاوندیان گفت: به طور کلی باید این اطمینان را ایجاد کرد که در اقتصاد کشور، فضا برای حضور و مشارکت فعال همه افراد فراهم شود.