بازنشستگان مناطق محروم برای دریافت تسهیلات سفر در اولویت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت ‌الله حافظی تسهیل شرایط استفاده از تسهیلات بانکی ویژه بازنشستگان را از دیگر اقدامات انجام شده از سوی صندوق تأمین‌اجتماعی عنوان کرد و گفت: مذاکرات با بانک رفاه کارگران انجام شده و توافقات خوبی برای ارائه تسهیلات بانکی به بازنشستگان و همچنین پذیرش ضمانت بازنشستگان برای ارائه تسهیلات به خانواده آنان صورت گرفته است.

مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی همچنین از اختصاص بودجه 60 میلیارد تومانی برای ارائه تسهیلات بانکی به بازنشستگان خبر داد و گفت: این مبلغ برای سال جاری به تصویب رسیده، اما به دلیل اینکه زمان کافی برای ارائه این تسهیلات تا پایان سال وجود ندارد، مهلت پرداخت آن تا نیمه اول سال 90 تمدید شده است و از ابتدای سال آینده امکان استفاده بازنشستگان از این تسهیلات فراهم می شود.