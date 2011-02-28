قذافی کاملا تنها مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "نوری المیسماری" در شرایط پخش گزارش هایی درباره استعفای شمار زیادی از افسران، مقامات پلیس و دیپلمات های لیبی اظهار داشت: قذافی دارای افراد کمی برای تکیه کردن بر آنها بوده و خودش نیز به هیچ کس اعتماد ندارد.

وی گفت:"اکنون قذافی کاملاً تنها است. اطرافیان وی پسرانش و چند مقام ارشد هستند که مرتکب جنایاتی شده و از محاکمات پس از سقوط قذافی در هراسند."



المیسماری افزود: قذافی در آخرین ساعات حکومت خود بسر می برد و مخالفان در آینده بسیار نزدیک پیروز خواهند شد.



وی ضمن اعلام اینکه احتمال استفاده قذافی از سلاح شیمیایی بر ضد معترضان وجود دارد، اظهار داشت:" تعدادی از انقلابیون شهید خواهند شد اما آنها پیروز خواهند شد".



تظاهرات اعتراضی در لیبی با خواست برکناری معمر قذافی رهبر لیبی که 42 سال است در این کشور حکومت می کند، از روز 15 فوریه آغاز شده است.

بر اساس اعلام رسانه های گروهی حاکمیت در لیبی با خشونت تظاهرات را سرکوب می کند و بر اساس اعلام سازمان های بین المللی شمار کشته های این ناآرامی ها به حدود 2 هزار نفر رسیده و بیش از 4 هزار نفر زخمی شده اند.