برگزاری جلسه نقد و بررسی آثار نقاشی استاد جعفری در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این جلسه که ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از اساتید و هنرمندان برگزار شده بود، شش اثر با رویکرد اکسپرسیونیسم انتزاعی از جعفری به نمایش گذاشته شد.

مدیر جلسات نقد و بررسی آثار هنرمندان اظهار داشت: رویکرد اکسپرسیونیسم انتزاعی در حرکات بعد از جنگ در امریکا و عمدتا با آثار نقاشانی همچون جکسون پولاک و هانری ماتیس شکل گرفت.

بابک امجد اضافه کرد: در این سبک در وهله اول صورت ظاهری کار را از شکل ورود به کار اخذ می کنیم.

وی هیجانات آنی و حرکات لحظه ای را از مهمترین مولفه های اکسپرسیونیسم انتزاعی دانست و گفت: در آثار آقای جعفری گاهی این مولفه ها به این رویکرد نزدیک و گاهی دور شده است.

امجد خاطرنشان کرد: اما در عموم این کارها سعی شده عقلانیت به لحاظ ساختاری وارد کارها شود.

اساتیدی همچون آقایان بابک خدابنده، حبیب تقی پور و جمال سوزنده مقدم نیز به بررسی آثار نمایش گذاشته شده پرداختند.

سید علی جعفری هنرمند تبریزی نزدیک به 16 سال است که به هنر نقاشی روی آورده است.

جعفری از هنرجویان هرستان میرک تبریز است.