آموزش 16 هزار نانوا برای افزایش کیفیت نان در خراسان رضوی آغاز شد

سید جلال خوابنما در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، گفت: پس از امضای تفاهمنامه دو وزیر بازرگانی و کار و امور اجتماعی، 280 نانوا در این استان، باید تا پایان سال جاری در کلاسهای آموزشی شرکت کنند.

وی اظهار داشت: سه هزار نانوایی در استان وجود دارد که در مجموع باید حدود 16 هزار نفر از آموزشهای ارائه شده در این اداره برخوردار شوند.

خوابنما خاطرنشان کرد: علاوه بر این، کمیته ای به منظور آموزش به نانوایان با محوریت استاندار خراسان رضوی تشکیل شده که بحث افزایش کیفیت نان را پیگیری می کند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با بیان اینکه پس از آرد مهمترین عامل در کیفیت نان، آموزش اصولی است، افزود: آموزش نانوایی قبل از هدفمند کردن یارانه ها نیز در استان وجود داشته، که باعث ارتقای کیفیت نان در آن مناطق شده است.

وی با اشاره به اینکه آموزش نانوایان استان باید طی سه سال انجام شود، افزود: برای ارتقای کیفیت نان توان بالایی در استان وجود دارد، ولی با توجه به محدودیت بودجه شرکت غله، روند آموزش طولانی می شود.

خوابنما ادامه داد: برای افزایش کیفیت نان و به دلیل کمبود مربی، تعدادی از نانوایان در مراکز معتبر کشور تحت آموزش قرار می گیرند که پس از آن نسبت به آموزش در استان اقدام می کنند.