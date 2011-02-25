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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۰۲

"از آغاز تا آغاز" برای نوروز تولید می‌شود

"از آغاز تا آغاز" برای نوروز تولید می‌شود

فیلم تلویزیونی "از آغاز تا آغاز" به کارگردانی مهدی گلستانه و تهیه‌کنندگی داریوش ربیعی برای نوروز شبکه چهار تهیه می‌شود.

داریوش ربیعی، تهیه‌کننده فیلم "از آغاز تا آغاز" در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری فیلم از نیمه بهمن در تهران آغاز شد و 10 روز دیگر به پایان می‌رسد. "از آغاز تا آغاز" بر مبنای فیلمنامه وحید پاک‌طینت برای نوروز شبکه چهار تهیه می‌شود.
 
فیلم داستان وکیل جوان و موفقی را روایت می‌کند که به دلیل پیشنهاد مناسب کاری، به همراه خانواده از شهرستان به تهران عزیمت می‌کند، زندگی او دچار تغییرات زیادی می‌شود و ... .
 
در فیلم "از آغاز تا آغاز" علی سرابی، شبنم فرشادجو، آرام جعفری، چنگیز جلیلوند، بهروز زمانی نسب به ایفای نقش‌ می‌پردازند.
 
عوامل این پروژه عبارتند از مدیرتصویربرداری: خسرو دادگر، صدابردار: فرهاد امامی، طراح صحنه و لباس: آنیتا جواهرچی، طراح گریم: فاطمه سنجرانی، مدیرتولید: ناصر ریحان صفت، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حمیدرضا نعمتی داورپناه، منشی صحنه: مریم شقاقی و عکاس: محمد غزازانی.
کد مطلب 1259969

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