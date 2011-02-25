داریوش ربیعی، تهیه‌کننده فیلم "از آغاز تا آغاز" در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری فیلم از نیمه بهمن در تهران آغاز شد و 10 روز دیگر به پایان می‌رسد. "از آغاز تا آغاز" بر مبنای فیلمنامه وحید پاک‌طینت برای نوروز شبکه چهار تهیه می‌شود.

فیلم داستان وکیل جوان و موفقی را روایت می‌کند که به دلیل پیشنهاد مناسب کاری، به همراه خانواده از شهرستان به تهران عزیمت می‌کند، زندگی او دچار تغییرات زیادی می‌شود و ... .

در فیلم "از آغاز تا آغاز" علی سرابی، شبنم فرشادجو، آرام جعفری، چنگیز جلیلوند، بهروز زمانی نسب به ایفای نقش‌ می‌پردازند.

عوامل این پروژه عبارتند از مدیرتصویربرداری: خسرو دادگر، صدابردار: فرهاد امامی، طراح صحنه و لباس: آنیتا جواهرچی، طراح گریم: فاطمه سنجرانی، مدیرتولید: ناصر ریحان صفت، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حمیدرضا نعمتی داورپناه، منشی صحنه: مریم شقاقی و عکاس: محمد غزازانی.