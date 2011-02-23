26 تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امیر احمد علی گودرزی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه در این مدت پنج هزار و 156 نفر خرده فروش و قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر شده اند، اظهارداشت: این تعداد نسبت به سال گذشته 43 درصد افزایش یافته است.

طرح ضربتی جمع آوری خرده فروشان مواد مخدر در خراسان جنوبی آغاز شد

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به طرح جمع آوری خرده فروشان مواد مخدر افزود: با توجه به اینکه ریشه اکثر جرائم خشن اعتیاد به مواد مخدر صنعتی، نیرو زا و توهم زا مثل کراک و شیشه است، طرح جمع آوری و توزیع کنندگان مواد مخدر با هماهنگی و پشتیبانی جدی مقام قضایی به طور ضربتی و از تاریخ سوم اسفند ماه شروع شده است.

امیر گودرزی با بیان اینکه موفقیت این طرح در گرو همکاری و اطلاع رسانی مردم است، بیان داشت: در روز اول اجرای این طرح هفت کیلیوگرم تریاک و 200 گرم هروئین فشرده از منازل خرده فروشان کشف و ضبط شد و در این خصوص 15 نفر دستگیر و تحویل مقامات قضائی شده اند.

وی افزود: در راستای اجرای طرح کنترل محورهای مواصلاتی و فعال کردن منبع و مخیرین یک دستگاه خودرو حامل مواد مخدر از مسیرهای فرعی به شهر سربیشه وارد شده که ماموران نیروی انتظامی با بکارگیری قانون بکارگیری سلاح این دستگاه را متوقف و 344 کیلو و 400 گرم تریاک کشف شد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی از کشف و ضبط یک دستگاه کامیون حامل مواد مخدر خبر داد و گفت: این دستگاه کامیون که حامل ضایعات آهن از استان تهران به مقصد نیشابور بکارگیری شده بود توسط ماموران انتظامی علی آباد شناسایی و 460 کیلیو گرم تریاک کشف و ضبط و دو نفر دستگیر شدند.

وی از افزایش آمار سرقت در استان خبر داد و تصریح کرد: 89 درصد این سرقت ها در استان کشف شده است.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال شش قتل در استان صورت گرفته است، بیان داشت: تمامی این قتل ها کشف و قاتلین به مراجع قضائی تحویل شده اند.

به گفته وی خراسان جنوبی رتبه آخر کشور را در زمینه وقوع قتل دارد.