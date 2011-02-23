مطالعات آسیب شناسی 110 پل تهران/ اتمام پروژه بزرگراه صیاد تا فروردین 90

مازیار حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین نشست خبری خود با بیان اینکه خطر زلزله در تهران جدی است و پلها نقش مهمی در ارتباطات بعد از زلزله دارند، خاطرنشان کرد: نزدیک به 300 تقاطع در شهر تهران وجود دارد که 180 پل آن اصلی است. معاونت فنی از میان پل های قدیمی با عمر بالای 10 سال 110 پل را انتخاب و مطالعات آسیبپذیری آنها را انجام داد. فاز اول که مطالعات کیفی است انجام شده و پلها براساس آسیب پذیری برای بازسازی تقسیم بندی شدهاند.
وی با اشاره به پل شیخ فضلالله- محمدعلی جناح گفت: این پل ورودی اصلی غرب تهران محسوب میشود که هم در مسیر شمال به جنوب و هم در مسیر شرق به غرب دچار مشکل سطح بود که قابلیت مقاوم سازی هم نداشت که با تجهیز کارگاهها و با تکنیک پل های کاروانسرا سنگی ساخته می شود.
حسینی با اشاره به ایمنی پل کریمخان گفت: این پل بلژیکی است که پیش از این در اصطلاح به آنها پلهای موقت می گفتند اما اینها پلهای مقاومی هستند که نیاز به ترمیم نیز ندارد و به شهروندان این اطمینان را میدهیم که ارتعاشات ناشی از عبور خودروها در این پلها نشان از سلامت آنهاست ،همانطور که در زمان افتتاح پل جوادیه نیز تاکید کردم این پل 30 تا 35 سانتیمتر اجازه جابجایی دارد.
معاون شهردار با بیان اینکه تهران شهری زنده است، گفت: این عبور و مرور دایمی فعالیتهای عمرانی را برای ما سخت میکند اما تلاش کردهایم پروژههای بزرگ در زمانبندیهای از پیش تعیین شده به سرانجام برسد.
حسینی با بیان اینکه از این پس فعالیتهای مناطق تحت کنترل و نظارت معاونت فنی عمرانی قرار خواهد گرفت، گفت: اصلاحات جداول و ترمیم آسفالت ها مستقیماً با حوزه معاونت مربوط نمیشود و فعالیتهایی است که در سطح نواحی شکل میگیرد اما مردم انتظار دارند این خواستهها توسط معاونت انجام شود بنابراین تصمیم گرفتیم بر نحوه فعالیت مناطق نظارت عالیه داشته باشیم.
شورای عالی فنی احیا میشود
معاون شهردار در ادامه نشست با اعلام اینکه شورای عالی فنی احیا میشود، گفت: این اقدام و تدوین "نظام فنی اجرایی شهر" از فعالیتهای جدی است که تا به حال در شهرداری سابقه نداشته است و یکی از مشکلات پروژهها را که نداشتن الگویی مختص به فعالیتهای داخل شهری است برطرف میکند. نظام فنی اجرایی تغییرات گستردهای که برای فعالیتهای عمرانی در سطح شهر اتفاق میافتاد را اصلاح میکند.
وی با اشاره به اینکه 90 درصد اهداف معاونت عمرانی در سال 89 محقق شده است، گفت: امسال 42 کیلومتر ساخت بزرگراه داشتهایم که پیشبینیهای قبلی 30 کیلومتر بوده است. همچنین 18دستگاه پل در سال جاری احداث شده است.
حسینی از تکمیل فاز اول برج میلاد و مرکز همایشها خبر داد و گفت: مجموعه رستورانها، لابی، سازه و راس برج تماماً تحویل شرکت بهره بردار شده است و نصب آنتنهای مخابراتی برای صدا و سیما نیز به زودی انجام می شود.
تغییرات ساختاری معاونت فنی عمرانی
معاون شهردار با اعلام این خبر که تغییراتی در ساختار بدنهای معاونت فنی و عمرانی به وجود میآید، گفت: با رایزنیهایی که انجام شده "شرکت مهندسی بهره برداری و نگهداشت پروژههای عمرانی "را ایجاد می کنیم که وظیفه این شرکت تحویلگیری پروژهها و مراقبت از آنهاست که بیشتر وظیفه آن نظارت عالیه بر تحویل پروژهها از پیمانکار است.
حسینی با اشاره به برنامههای استقبال از بهار معاونت فنی عمران، گفت: سه محور همت - امام علی(ع) تا شهرداری منطقه 22، امتداد بزرگراه نواب - شناس تا بهشت زهرا و بزرگراه آزادگان - بسیج تا شهید کاظمی در ایام تعطیلات بهسازی و مرمت میشود.
وی ادامه داد: بخشهای مطالعاتی از اول اسفندماه شروع شده است و تا پایان اردیبهشت ماه کار مرمت ادامه دارد.
مشکل روشنایی بزرگراه آزداگان برطرف میشود
حسینی با اشاره به مشکلات بزرگراه آزادگان گفت: یکی از مشکلات اساسی این بزرگراه روشنایی آن است که با مذاکراتی با اداره برق منطقه داشتیم تصمیم گرفته شد دکل برق این بزرگراه را که 50 درصد کار است توسط معاونت انجام شود و کابل کشیها و فعالیتهای تخصصی توسط اداره برق انجام گیرد.
وی با بیان اینکه این بزرگراه مشکل زیرساختی دارد، گفت: نشستها و ترکهای بسیاری که در طول این بزرگراه دیده میشود نشان از کیفیت پایین زیرساختهای آن است که به دلیل اشباع بودن بزرگراه و ترافیک بالای منطقه امکان بهسازی آن وجود ندارد که در حال آماده سازی تندروها هستیم تا بار ترافیکی به این بخش منتقل شود و بعد کندروها را بهسازی کنیم.
معاون شهردار بودجه سال 90 معاونت فنی را هزار و 100 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در حدود 5 هزار میلیارد تومان ارزش مجموعه پروژههای عمرانی است که امسال و برخی در سنوات گذشته افتتاح شده است.
حسینی سال 90 را سال تکمیل پروژههای بزرگ عمرانی دانست و گفت: پرونده بزرگراه شهید صیاد شیرازی که قرار است به میدان سپاه متصل شود سال 90 بسته میشود. همچنین تقاطع غیرهمسطح منطقه کهریزک فعالیتهای مطالعاتی آن انجام شده و برای سال 90 به بهره برداری میرسد. تکمیل پروژه بزرگراه زینالدین، امتداد بزرگراه امام علی(ع) از دیگر پروژههای بزرگ سال آینده است.
بزرگراه صدر دو طبقه میشود
معاون شهردار تهران با بیان اینکه طراحی مفهومی بزرگراه صدر به اتمام رسیده است، گفت: کلنگ زنی رسمی این پروژه در اوایل سال 90 به زمین زده میشود که دو طبقه کردن این بزرگراه به تایید شهرداری تهران رسیده است.
وی با بیان اینکه به دلیل محدودیت ترافیکی در این منطقه تمامی بخشهای این پل به صورت پیش ساخته در کارخانه ساخته و در محل مورد نصب میشود، گفت: با انجام این پروژه تکنولوژی جدیدی به داخل کشور وارد میشود و این اتفاق برای اولین بار در ایران رخ میدهد.
حسینی با بیان اینکه تونل نیایش نیز که دو برابر تونل توحید طول دارد 30 ماهه به اتمام میرسد گفت: طراحیهای مفهومی این پروژه به اتمام رسیده و نقشههای اجرایی آن نیز تا فروردین ماه تولید میشود و تنها ساخت تونل باقی مانده است. 12 جبهه کاری برای تونل نیایش پیش بینی شده که امیدواریم در اوایل سال تمام این جبهه ها فعال شود.
واگذاری شهر آفتاب به معاونت فنی
حسینی با اشاره به واگذاری پروژه شهر آفتاب و دریاچه چیتگر به معاونت فنی گفت: فاز اول این پروژهها در شهرداری انجام میشود و فاز دوم که بخش تفریحی و تجاری آنهاست به بخش خصوصی واگذار میشود. در پروژه دریاچه چیتگر ساخت دریاچه و امتداد بزرگراه رسالت - حکیم را شهرداری انجام میدهد و احداث پارک و محور چهارباغ توسط سرمایه گذار بخش خصوصی انجام میشود.
وی ادامه داد: بخش عمرانی پروژه شهر آفتاب به شرکت یادمان سازه واگذار شد.
تونل توحید هوشمند میشود
معاون شهردار با اشاره به بحث هوشمند سازی تونل توحید گفت: پیمانکار تا پایان امسال این بخش باقی مانده از تونل توحید را به انجام میرساند.
وی ادامه داد: مشکل ریزش آب در تونل همچنان ادامه دارد که جای نگرانی برای شهروندان نیست. عمده مشکل بحث فاضلاب است.
وی گفت: سیمان استفاده شده در تونل توحید سیمان تیپ 5 است که برای سازههای زیرزمینی استفاده می شود و از لحاظ ایمنی این سازه با مشکلی روبرو نیست.
حسینی تاکید کرد: نباید با آرامش مردم بازی کنیم. تونل توحید از لحاظ ایمنی مشکلی ندارد بلکه از لحاظ بصری دچار مشکل است که با زهکشی این مشکل در حال برطرف شدن است.
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