دو بانوی ووشوکار تبریزی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، نسیم جعفری و فرناز امامی با کسب مدال نقره و برنز رقابتهای قهرمانی کشور به اردوی تیم ملی ووشو جوانان و نوجوانان کشور دعوت شدند تا در ششمین دوره رقابتهای جوانان آسیا که مردادماه سال آینده در شانگهای چین برگزار می شود حضور یابند.

مسابقات ووشو قهرمانی کشور ویژه بانوان، انتخابی تیم ملی جوانان در کرج برگزار شد و تیم ووشو آذربایجان شرقی با دو مدال نقره نسیم جعفری در فرم نیزه باریک و یک مدال برنز فرناز امامی به کار خود پایان داد.

تیم ووشو تهران الف با کسب هفت مدال طلا ، چهار نفره و سه برنز فاتح مسابقات ووشو قهرمانی کشور ویژه بانوان ، انتخابی تیم ملی جوانان در کرج شد.

تیم خراسان رضوی با کسب شش مدال طلا ، سه نقره و شش برنز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم زنجان با چهار طلا ، یک نقره و یک برنز رتبه سوم این رقابتها را به خود اختصاص داد.

در این مسابقات 250 ووشوکار از استانهای مختلف کشور به مدت سه روز در مجموعه فرهنگی ورزشی الزهرا (س) ماهدشت کرج با هم به رقابت پرداختند.

نفرات اول تا سوم بخشهای تالو و ساندا این رقابتها به اردوی تیم ملی ووشو جوانان برای شرکت در ششمین دوره رقابتهای جوانان آسیا که مردادماه سال آینده در شانگهای چین برگزار می شود ، حضور خواهند یافت.