به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بنیاردلان در بخشی از نشست تخصصی سینمای مستند که در تالار بتهون خانه هنرمندان برگزار شد، با بیان اینکه سینمای مستند در فرانسه و در دنیا مقدمات سینمای اصلی را فراهم کرده است، گفت: سینمای مستند آمادهساز زمینه برای فیلمهایی است که در عین سادگی عمیقترین سخنان را به مخاطب منتقل میکنند و آثاری که در آن سالها تولید شدهاند هنوز از پرمخاطبترین آثار مذهبی به حساب میآیند.
وی افزود: اگر ما زبان فرهنگ خود را نشناسیم و ویژگیهای آن را ندانیم کار دشواری در پیش خواهیم داشت. فرهنگ ایرانی این قابلیت را دارد که مفاهیم را تبدیل به ماده میکند و برای عمیقترین آنها ما به ازای عینی میسازد. توجه به ساختار و زبان سینمایی امری الزامی است و به نظر میرسد سینمای ما از سینمای مستند فاصله گرفته است.
تهامینژاد یکی از حاضرین در این نشست با اشاره به اینکه سینمای مستند همان سینمای مردم نگاری است گفت: مطالعات موردی و پژوهشی نیازمند ساخت یک فیلم مستند است. نگهداری پدیدههای رو به زوال برای آیندگان، رسالت سینمای مستند به حساب میآید.
وی ادامه داد: آیینها در این سینما تنها به فیلمبرداری و ضبط واقعه بر نمیگردد چرا که هر کارگردانی میتواند بازنمایی واقعیت خاص خود را داشته باشد و این پدیده را هر کس همانگونه که میفهمد، میسازد اما در سینمای مردمنگاری بنا است بدون کمترین دستکاری فیلمی ساخته شده و حتی نمونهای از این آثار بدون مونتاژ به نمایش درآمده است.
وی در پایان گفت: گستردگی فیلمهای آیینی در ایران بسیار است و شما میتوانید تاریخ ایران را در 10 جلسه از دید سینماگران مستند ایران مشاهده کنید که این در دنیا بینظیر است.
