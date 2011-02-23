۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۰

تهامی‌نژاد:

نگهداری پدیده‌های رو به زوال رسالت سینمای مستند است

محمد تهامی‌نژاد مستندساز باسابقه نگهداری پدیده‌های رو به زوال برای آیندگان را، رسالت سینمای مستند دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بنی‌اردلان در بخشی از نشست تخصصی سینمای مستند که در تالار بتهون خانه هنرمندان برگزار شد، با بیان اینکه سینمای مستند در فرانسه و در دنیا مقدمات سینمای اصلی را فراهم کرده است، گفت: سینمای مستند آماده‌ساز زمینه برای فیلم‌هایی است که در عین سادگی عمیق‌ترین سخنان را به مخاطب منتقل می‌کنند و آثاری که در آن سال‌ها تولید شده‌اند هنوز از پرمخاطب‌ترین آثار مذهبی به حساب می‌آیند.

وی افزود: اگر ما زبان فرهنگ خود را نشناسیم و ویژگی‌های آن را ندانیم کار دشواری در پیش خواهیم داشت. فرهنگ ایرانی این قابلیت را دارد که مفاهیم را تبدیل به ماده می‌کند و برای عمیق‌ترین آنها ما به ازای عینی می‌سازد. توجه به ساختار و زبان سینمایی امری الزامی است و به نظر می‌رسد سینمای ما از سینمای مستند فاصله گرفته است.
 
تهامی‌نژاد یکی از حاضرین در این نشست با اشاره به اینکه سینمای مستند همان سینمای مردم نگاری است گفت: مطالعات موردی و پژوهشی نیازمند ساخت یک فیلم مستند است. نگهداری پدیده‌های رو به زوال برای آیندگان، رسالت سینمای مستند به حساب می‌آید.
 
وی ادامه داد: آیین‌ها در این سینما تنها به فیلمبرداری و ضبط واقعه بر نمی‌گردد چرا که هر کارگردانی می‌تواند بازنمایی واقعیت خاص خود را داشته باشد و این پدیده را هر کس همان‌گونه که می‌فهمد، می‌سازد اما در سینمای مردم‌نگاری بنا است بدون کمترین دستکاری فیلمی ساخته شده و حتی نمونه‌ای از این آثار بدون مونتاژ به نمایش درآمده است.
 
وی در پایان گفت: گستردگی فیلم‌های آیینی در ایران بسیار است و شما می‌توانید تاریخ ایران را در 10 جلسه از دید سینماگران مستند ایران مشاهده کنید که این در دنیا بی‌نظیر است. 
