اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رقابتهای وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آذربایجان شرقی با قهرمانی تیم مس سونگون پایان یافت.

در رقابتهای وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان 70 ورزشکار از شش تیم با هم به مدت یک روز در تالار فتح خیبر برگزار و پس از مس سونگون 654 امتیازی ، تیمهای بیمه دی تبریز با 554 امتیاز و میانه با 494 امتیاز دوم و سوم شدند و مرند با 349 امتیاز چهارم شد.

در رقابتهای بخش انفرادی در دسته 56 رسول محمدی با مجموع 182 کیلو ، در دسته 62 کیلو آرش حسین پور با مجموع 217 کیلو و در دسته 69 مهدی رزم آرا با مجموع 243 کیلو هر سه از مس سونگون به مدال طلا دست یافتند.

گسترش فولاد تبریز به مصاف دخانیات تهران می رود

تیم والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز در دومین دیدار خود در مسابقات پلی اف لیگ برتر والیبال نشسته قهرمانی باشگاههای کشور جمعه شش اسفند در تبریز پذیرای تیم دخانیات تهران است.

تیم والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز در بازی نخست خود سه بر یک در تهران و در خانه دخانیات این تیم را شکست داده است و در صورت پیروزی در تبریز راهی دیدار فینال خواهد شد.

دیدار دوم تیم والیبال نشسته ساعت 16 روز جمعه شش اسفند در سالن صدرا برگزار خواهد شد.

در دیدار نخست تیم گسترش فولاد تبریز در در گیمهای اول و دوم و با نتایج 25 بر 23 و 25 بر 21 حریف را شکست داد ولی در گیم سوم 25 بر 17 بازی را باخت ولی تیم علی کشفیا 25 بر 17 گیم چهارم را برد تا با خیالی راحت در تبریز برای بازی دوم خود آماده شود.

رقابتهای پلی اف بصورت رفت و برگشت برگزار و دیگر دیدار را تیم ذوب آهن اصفهان نیز با صنعت نفت ابادان برگزار خواهند کرد و دیدار برگشت تیم گسترش فولاد تبریز روز 6 اسفند ماه در سالن صدزا برگزار میشود.

بازی سوم دو تیم هفت اسفند در تبریز برگزار خواهد شد.