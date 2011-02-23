آثار فرعی خواجه نصیر طوسی از لحاظ علمی قابل توجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین معصومی همدانی طی سخنانی در همایش "میراث علمی و فلسفی خواجه نصیر طوسی" که از صبح امروز چهارشنبه چهارم اسفند در کتابخانه ملی در حال برگزاری است به ارائه مقاله خود با عنوان "انسان روی ماه؛ مسئله لکه‌های ماه از ابن هیثم تا نصیر الدین طوسی " پرداخت و گفت: مشاهده لکه‌های روی ماه و کسب اینکه این اجرام جزو خود ماه هستند معمولاً یکی از دستاوردهای مهم گالیله و از مهمترین دلایل تردید در درستی جهان بینی ارسطویی - بطلمیوسی شمرده می شود. معمولاً استدلال می‌شود که پیش از گالیله همه دانشمندان و فیلسوفان معتقد بودند که ماه جسم بسیطی است و این لکه‌ها نمی‌توانند جزو خود ماه باشد.

عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تاکید کرد: بررسی نظریات فلاسفه و ریاضیدانان دوره اسلامی درباره این لکه‌ها نشان می‌دهد که دسته کم در جهان اسلام نظریه واحدی در این باره وجود نداشته است . ابن سینا این لکه‌ها را سایه اجرام کوچکی می‌دانست که به دور ماه می‌گردند و ابن‌هیثم در رساله‌ای جداگانه نشان داد که این لکه‌ها باید به خود جرم ماه متعلق باشند و دلیل وجود آنها این است که بخشهای مختلف ماه نور خورشید را به یک صورت دریافت نمی‌کنند و ابوالبرکات بغدادی این احتمال را بعید نمی‌دانست که این لکه‌ها اجسامی در سطح ماه باشند.

وی افزود: خواجه نصیر الدین طوسی هر چند نظریه خاصی در این باره عرضه نکرده اما در کتاب "الزبده فی الهیئه" سیمای زمین را به صورتی که یک بیننده فرضی آن را از ماه مشاهده می کند تصور کرده است. گفته های او درباره سیمای زمین از ماه مبتنی بر وجود تقارن کامل میان ماه و زمین است.

دکتر معصومی همدانی افزود: خواجه نصیر در رساله فارسی الزبده مطلبی را در مورد فرضیه انسان روی ماه بیان می کند و می گوید چون روی زمین قسمتی آب و قسمتی خشکی است این دو قسمت نور را به طور یکسان منعکس نمی کنند. پس وقتی ما لکه های روی ماه را می بینیم آن کسی که از ماه بر زمین نگاه می کند آن را لکه می بیند.

وی افزود: برخی از تبعات مترتب در این مسئله این است که خواجه نصیر الدین نمی گوید که بر روی ماه آب یا خشکی است بلکه می گوید بخش های مختلف ماه نیز مثل زمین است.نکته دوم این است که فرستادن انسان در ماه پیش از این در آثار ادبی و تخیلی یونانی بوده اما هیچ گاه سفر انسان به ماه از نظر علمی بیان نشده که خواجه به این مسئله اشاره می کند.

وی در پایان بر این نکته تاکید کرد که ما نمی دانیم آیا خود خواجه نصیر این مسئله را گفته یا منبعی داشته اما هر چه هست اینکه خواجه نصیر به دلیل وسعت اطلاعاتش آثار و سخنانش می‌تواند فواید فرعی هم داشته باشد.