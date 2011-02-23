اخبار کوتاه ورزشی از استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، ازسری مسابقات لیگ برترهندبال درهفته نهم تیم هندبال هپکواراک به مصاف تیم دانشگاه صنعتی ارومیه می رود.
این دیدارروزجمعه شش اسفند درسالن اختصاصی هپکوبرگزارمی شود.هم اکنون تیم هندبال هپکواراک با 6 امتیاز دررده هشتم قراردارد.
ارزیابی هیئت وزنه برداری، سوارکاری وکشتی
عملکرد وزنه برداری: مجمع ارزیابی هیات وزنه برداری استان مرکزی ساعت9صبح درسالن اجتماعات برگزارشد.درمجمع مسعودیافت دبیرهیات وزنه برداری استان مرکزی-علی کرمی کارشناس رشته وزنه برداری اداره کل تربیت بدنی و...حضورداشتند.
ارزیابی این رشته ورزشی به این گونه بود: استعدادیابی ها رادراموزش وپرورش به خوبی انجام داده اند وسه مدرسه وزنه برداری دراراک ساخته شده است واکثرشهرستان های استان فعال هستند.
عملکرد سوارکاری: ناصرعزیزی رئیس هیات وخانم صالحی نایب رئیس هیات سوارکاری استان مرکزی و... دراین مجمع حضورداشتند وپاسخگوسوالات بودند.
ارزیابی سوارکاری درسال 89 اینگونه بود: دربرگزاری مسابقات استان عملکردخوبی راداشتند با توجه به اینکه سوارکاری هزینه بالایی دارد اما ورزشکاران خوبی راجذب کرده اند.
عملکرد کشتی: درمجمع عملکردارزیابی هیئت کشتی حسین محمدی دبیرهیئت کشتی استان مرکزی.احمدپورجعفر مسئول کمیته ارزیابی عملکرد هئیت های ورزشی وابوالفضل یوسفی کارشناس کشتی ونمایندگان داره کل تربیت بدنی دراین مجمع حاضربودند.
ارزیابی: درقهرمان پروری ضعیف بوده اند-منبع مالی باشگاه ها جالب نبوده ودربخش اموزش مربیان وداوران موفق بوده اندوتعامل هیئت کشتی با تربیت بدنی خوب بوده است.
برگزاری کلاس مربیگری یوگا
کلاس مربیگری درجه سه یوگا دربخش آقایان روزپنجشنبه پنجم اسفند ساعت 8لغایت 12 دروزشگاه پنجم مرداد اراک برگزارمی شود.
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