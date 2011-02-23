اخبار کوتاه ورزشی از استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: هندبال هپکو اراک به مصاف دانشگاه صنعتی ارومیه می رود، ارزیابی هیئت وزنه برداری، سوارکاری وکشتی و برگزاری کلاس مربیگری یوگا از اخبار کوتاه ورزشی استان مرکزی است.