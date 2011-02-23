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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۲۹

رفع تحریم ترکیبات پیشرفته هسته ای توسط استاد دانشگاه قزوین

رفع تحریم ترکیبات پیشرفته هسته ای توسط استاد دانشگاه قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین با تولید محصولات پیشرفته هسته ای، وابستگی کشور را به تأمین ترکیبات دوتره مورد نیاز مراکز علمی کشور قطع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین شهریار غمامی، با تولید حلال های دوتره، وابستگی کشور را به این مواد که جزء اولین موارد تحریمی است رفع کرد.
 
بنابر این گزارش تولید این محصولات با کاربردهای استراتژیک ایران را در زمره هشت کشور سازنده این محصولات در سطح جهان قرار داد.
 
همچنین طی مراسمی با حضور صالحی؛ عضو هیئت امنای این دانشگاه از این محصولات رونمایی شد.
 
ترکیبات دوتره کاربردهای زیادی برای شفاف سازی و تحقیقات پیشرفته دانشگاهی دارند و برخی کاربردهای دیگر نظیر حلال برای شناسایی ترکیبات جدید سنتزی با استفاده از تکنیک NMR، ردیابی سیر واکنش های پیچیده شیمیایی، بهینه سازی خواص داروها، ساخت پلیمرهای بسیار پیشرفته تا فیبرهای نوری، پلیمرهای با کاربرد در راکتورهای اتمی است.
 
با موفقیت بدست آمده در راستای سنتز ترکیبات دوتره، باب جدیدی در تحقیقات علمی کشور گشوده شده که منجر به اعتلای هر چه بیشتر مرزهای دانش نوین در کشورمان می شود.
 
همچنین ساخت این ترکیبات راه را برای ساخت سایر ترکیبات همواره کرده که هم اکنون هشت پروژه ساخت این محصولات نیز در دست اجراست.
کد مطلب 1259994

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