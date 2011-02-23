مسابقات فوتسال چهارجانبه در تبریز برگزار می شود

مدیرعامل باشگاه هنرمندان استان آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با اعلام خبر فوق افزود: این مسابقات از چهارشنبه به مدت دو روز در سالن شش هزار نفری شهید پورشریفی تبریز بمنظور آزادی تعدادی از زندانیان غیر عمد برگزار می شود.

کریم فرشاد با اشاره به تیم های شرکت کننده در این مسابقات خیریه، اظهار داشت: تیم های فوتسال گسترش فولاد و دبیری به عنوان دو تیم تبریزی حاضر در لیگ برتر فوتسال کشور به همراه تیم های هنرمندان ایران و هنرمندان تبریز در این بازیها حضور خواهند داشت.

در این خصوص قائم مقام باشگاه هنرمندان استان نیز گفت: بر اساس برنامه روز چهار شنبه ابتدا از ساعت 16، دو تیم لیگ برتری دبیری و گسترش فولاد تبریز به دیدار هم می روند و سپس تیم های هنرمندان ایران و هنرمندان تبریز رودر روی یکدیگر قرار می گیرند.

محمود سید نژاد ادامه داد: بازی های روز پنجشنبه نیز از ساعت 13 و 30 دقیقه آغاز خواهد شد که ابتدا تیم های بازنده روز اول با هم بازی خواهند کرد و از ساعت 15 نیز دیدار فینال این مسابقات بین تیم های برنده روز اول به انجام خواهد رسید.

با تلاشهای مسئولان باشگاه هنرمندان آذربایجان شرقی و مساعدت صدا وسیما ، دیدار فینال مسابقات فوتسال چهارجانبه تبریز به شکل زنده از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران روی آنتن خواهد رفت.