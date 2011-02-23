  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۵

طالب لو قبل از دیداربا سپاهان:

خاطره بازی اولم برای استقلال را زنده می‌کنم/ امیدوارم بهتر از این شوم

خاطره بازی اولم برای استقلال را زنده می‌کنم/ امیدوارم بهتر از این شوم

دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال ابراز امیدواری کرد با بسته نگه داشتن دروازه تیمش در دیدار برابر سپاهان، خاطره بازی اولش برای آبی پوشان را زنده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید طالب لو در حاشیه آخرین تمرین استقلال قبل از سفر به اصفهان ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: می دانم که بازی بسیار حساسی را برابر سپاهان پیش رو داریم. سپاهان تیم پرمهره ای است و قطعا در خانه خودش برای کسب سه امتیاز به میدان خواهد آمد.

وی ادامه داد: من اولین بازی ام برای استقلال را در اصفهان برابر سپاهان انجام دادم و در آن بازی گل نخوردم. امیدوارم این بار هم در این دیدار دروازه استقلال را بسته نگه دارم و خاطره خوب دیدار نخست را دوباره زنده کنم.

دروازه بان تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: ما هیچ تیمی را دسته کم نمی گیریم چرا که همه تیم ها برای کسب سه امتیاز به میدان می آیند و سپاهان هم با توجه به برگزاری بازی در اصفهان تنها به سه امتیاز این بازی فکر می کند.

طالب لو در باره شرایط خوب هفته های اخیر خودش گفت: من پله های ترقی را در فوتبال به سرعت طی کردم اما در برهه ای به دلیل مشکلاتی که داشتم افت کردم اما پسرفتی نداشتم. احساس می کنم دوباره به روزهای خوبم برگشته ام و می توانم برای استقلال مفید باشم. امیدوارم در دیدارهای آینده عملکرد بهتری نیز داشته باشم.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان و استقلال در هفته بیست و چهارم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 15 روز پنجشنبه در ورزشگاه فولادشهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1260000

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها