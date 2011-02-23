به گزارش خبرنگار مهر، وحید طالب لو در حاشیه آخرین تمرین استقلال قبل از سفر به اصفهان ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: می دانم که بازی بسیار حساسی را برابر سپاهان پیش رو داریم. سپاهان تیم پرمهره ای است و قطعا در خانه خودش برای کسب سه امتیاز به میدان خواهد آمد.

وی ادامه داد: من اولین بازی ام برای استقلال را در اصفهان برابر سپاهان انجام دادم و در آن بازی گل نخوردم. امیدوارم این بار هم در این دیدار دروازه استقلال را بسته نگه دارم و خاطره خوب دیدار نخست را دوباره زنده کنم.

دروازه بان تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: ما هیچ تیمی را دسته کم نمی گیریم چرا که همه تیم ها برای کسب سه امتیاز به میدان می آیند و سپاهان هم با توجه به برگزاری بازی در اصفهان تنها به سه امتیاز این بازی فکر می کند.

طالب لو در باره شرایط خوب هفته های اخیر خودش گفت: من پله های ترقی را در فوتبال به سرعت طی کردم اما در برهه ای به دلیل مشکلاتی که داشتم افت کردم اما پسرفتی نداشتم. احساس می کنم دوباره به روزهای خوبم برگشته ام و می توانم برای استقلال مفید باشم. امیدوارم در دیدارهای آینده عملکرد بهتری نیز داشته باشم.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان و استقلال در هفته بیست و چهارم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 15 روز پنجشنبه در ورزشگاه فولادشهر برگزار خواهد شد.