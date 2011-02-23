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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

12 اسفندماه؛

همایش اخلاق مهندسی در قم برگزار می‌شود

همایش اخلاق مهندسی در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: همایش اخلاق مهندسی، بایدها و نبایدها 12 اسفندماه در قم برگزار می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، ضمن تبریک فرارسیدن روز مهندس گفت: همایش اخلاق مهندسی، بایدها و نبایدها ، 12 اسفند ماه در قم برگزار می‌شود که ابعاد مختلف اخلاق مهندسی در این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وحید شایسته نیک با اشاره به اینکه یکی از زیر بناهای توسعه و پیشرفت کشور توجه به اخلاق مهندسی و حرفه‌ای است اظهار داشت: به روز بودن علم مهندسان برای ارائه خدمات بهتر، ارائه خدمات بی منت به ضعیفترین قشر جامعه و خدمات دهی مطلوب به ارباب رجوع از جمله مسائلی است که در اخلاق مهندسی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ما بر این باور اعتقاد داریم که چنانچه یک مهندس مسلمان در حین انجام کار باور و ارزش‌های اسلامی را مورد توجه خود قرار دهد محصول کار وی ماندگار خواهد بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم اخلاق مهندسی، باورها و ارزشهای اسلامی؛ اخلاق مهندسی و ایمنی؛ اخلاق مهندسی و محیط زیست و اخلاق مهندسی و اقتصاد را از جمله محورهای همایش اخلاق مهندسی عنوان کرد.

وی همچنین اخلاق مهندسی و سازمان‌های مهندسی، اخلاق مهندسی و انگیزه خدمت، اخلاق مهندسی و مسئولیت پذیری،  بهداشت روانی و  نو دوستی را از دیگر محورهای برگزاری این همایش برشمرد.

شایسته نیک  خاطرنشان کرد: در روز همایش از مهندسان برتر استان قم تجلیل و سوگندنامه مهندسان قرائت و از تمبر یادبود سازمان نظام مهندسی استان قم نیز رونمایی می‌شود.
کد مطلب 1260006

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