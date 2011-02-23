رشد اعتبارات پژوهشی در بودجه 90/ حمایت از 5 دانشگاه برتر علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مصطفی قانعی روز چهارشنبه در گردهمایی معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام این مطلب افزود: 5 دانشگاه علوم پزشکی نیز مورد حمایت ویژه قرار می گیرند که این حمایت بر اساس برنامه پنجم توسعه است.

وی افزود: بودجه سال 89 در بخش پژوهش در کل کشور 2 هزار و 600 میلیارد تومان بود که 49/0 درصد تولید ناخالص ملی بود و این میزان در بودجه سال 90 به 4 هزار و 400 میلیارد تومان افزایش یافت. 3 هزار و 400 میلیارد تومان به بخش هزینه ای و یک هزار میلیارد تومان نیز به بخش تملک دارایی اختصاص دارد.

قانعی اظهار داشت: بودجه دانشگاهها 14 درصد رشد داشته و بودجه ستاد وزارت بهداشت در بخش پژوهش 56 میلیارد تومان است که از این میزان 35 میلیارد تومان به تولید محصولات بیوتکنولوژی و تجهیزات پزشکی اختصاص می یابد.

وی گفت: بودجه بخش آموزش وزارت بهداشت 12 درصد و بودجه بخش پژوهش وزارت بهداشت 91 درصد رشد داشته است درواقع اعتبارات نزدیک دو برابر رشد داشته که در بخش فناوری 270 درصد و در حوزه انستیتو پاستور 27 درصد رشد داشته ایم.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه و حمایت از دانشگاههای برتر گفت: بر اساس قانون برنامه از 5 دانشگاه علوم پزشکی به طور ویژه حمایت می شوند تا بتوانند به رتبه های بالای دنیا برسند. در سال اول 60 میلیارد تومان برای حمایت از 15 دانشگاه وزارت علوم و وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به موضوعات مرتبطی که در رابطه با اعضای هیئت علمی علوم پایه و علوم بالینی در دانشگاههای علوم پزشکی از سال جدید بوجود می آید، گفت: اعضای هیئت علمی علوم پایه می توانند از فروردین سال 90 شرکت خصوصی با مجوز هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی تاسیس کنند و برای تاسیس این شرکتها یک هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که امیدواریم در سال آینده اعضای هیئت علمی از این شرکتها استقبال کنند و انتظار داریم تعداد شرکتهای تاسیس شده قابل ملاحظه باشد.

قانعی اظهار داشت: همچنین اعضای هیئت علمی بالینی نیز باید از سال آینده بخش خصوصی و یا بخش دولتی را برای ادامه کار انتخاب کنند که این موضوع برای بیمارستان های هیئت امنایی قطعی است و مدیران پژوهشی باید بتوانند تعادلی در این بخش ایجاد کنند.

وی گفت: 800 میلیارد تومان هزینه واردات دارو و 800 میلیارد تومان هزینه واردات تجهیزات پزشکی است که امیدواریم با تولید داخل این مجموعه را نیز مدیریت کنیم برای این کار 5 دانشگاه هر کدام 500 میلیون تومان اعتبار دریافت می کنند تا برای تولیدات دارویی و تجهیزات پزشکی هزینه کنند.