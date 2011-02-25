محمود زنده‌نام، مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو درباره تولید نمایش‌های متنوع برای ایام نوروز به خبرنگار مهر گفت: امسال ما سه گروه نمایش را برای نوروز در نظر گرفتیم که شامل نمایش‌های طنز، آیین و اساطیر و اجتماعی است. نمایش‌ها برای شبکه‌های جوان، تهران، ایران، سلامت و البرز تهیه شده است.

وی در ادامه افزود: برای رادیو جوان 840 دقیقه نمایش تهیه کرده‌ایم که شامل نمایش‌های تک قسمتی با عناوین "کالبدشکافی یک مرده"، "ضمیمه پرونده"، "محرابی دیگر"، "ارمغان پرواز"، "فهم ناخواسته"، "بر باد رفته"، "وسوسه"، "میهمان"، "فرصت طلایی"، "افسانه طهمورث"، "زهاک و اهریمن"، "زال"، "یک اتفاق ساده"، "گنج‌های هاکوماتاها"، "آنها همه چیز را می‌دانند"، "بداهه سرایی همایونی" است.

زنده‌نام خاطرنشان ساخت: همچنین یک مجموعه پنج قسمتی هم با عنوان "گوهر سردابه" برای این شبکه رادیویی تهیه شده است. سردبیران این نمایش‌ها فاطمه دلیری، زهره سطوت و مرضیه رشیدبیگی هستند. برای شبکه تهران هم یک سریال 18 قسمتی با عنوان "اتوبوسی به نام عوض" به سردبیری ندا هنگامی و نمایش شش قسمتی "شب آخر سال" به سردبیری مجید نظری نسب آماده کردیم. در مجموع نمایش‌های این شبکه 600 دقیقه شده است.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو با اشاره به رادیو سلامت گفت: برای این شبکه رادیویی 75 دقیقه نمایش آماده کردیم که شامل سه نمایش تک قسمتی هر کدام به مدت 25 دقیقه با نام‌های "عدسی برگر"، "روی بال‌های طلوع" و "دخل و خرج" به سردبیری مجید نظری‌نسب است.

وی درباره نمایش‌های رادیو البرز افزود: برای این شبکه رادیویی هم 495 دقیقه نمایش تهیه کرده‌ایم که شامل نمایش‌های تک قسمتی با عناوین "بهار سرد"، "نوروز فقط اینجا باصفاست"، "خواب زمستانی"، "پنجشنبه آخر سال"، "عیدی"، "هفت سین"، "کفش عید"، "بادها خبر از تغییر فصل می‌دهند"، "ماهی و جفت‌اش"، "چهارشنبه سوری" و "خونه تکانی" به سردبیری شهرام میرشکاک است.

زنده‌نام ادامه داد: برای رادیو ایران هم 750 دقیقه نمایش تهیه کرده‌ایم که شامل پنج مجموعه پنج قسمتی به سردبیری مهدی شرفی است. در مجموع دو هزار و 760 دقیقه نمایش به مدت 46 ساعت برای ایام نوروز شبکه‌های رادیویی تهیه کرده‌ایم. سعی کرده‌ایم نمایش‌ها نسبت به سال‌های گذشته متنوع‌تر باشد که امیدواریم مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو درباره اینکه آیا رادیو فرهنگ برای نوروز سفارش نمایش داده است، توضیح داد: نه، این شبکه رادیویی تا به الان هیچ سفارشی به ما نداده است. از قرار تمایلی هم برای این کار ندارد و نمایش رادیویی جایی در کنداکتور برنامه‌های رادیو فرهنگ ندارد.

وی در پایان افزود: امیدوارم در سال 90 رادیو نمایش راه‌اندازی شود تا بتوانیم نمایش‌های متنوع‌تری برای شنوندگان تهیه و پخش کنیم.