به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحالله فیضآبادی امروز چهارشنبه در حاشیه اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد جزئیات راه اندازی آزمایشی شبکه نسل سوم موبایل گفت: راه اندازی آزمایشی معمولاً برای تست تجهیزات است و در حال حاضر این شبکه در تهران و با پوشش کامل راهاندازی شده است.
وی با بیان اینکه در حال تست سرویسها برای ورود به فاز عرضه عمومی هستیم، تاکید کرد: تست آزمایشی محدود بوده و هدف آن آزمایش پایداری شبکه و سرویسهاست که در صورت قطعیت یافتن عرضه عمومی این سیمکارتها در خرداد سال 90 آغاز خواهد شد.
فیضآبادی تصریح کرد: ابتدا و در روز نخست عرضه عمومی سیمکارتها تنها واگذاری سرویس مکالمه و سرویسهای پایه را خواهیم داشت اما به تدریج سرویسهای دیگری در راستای شبکه نسل سوم ارائه خواهیم کرد.
جزئیات سیمکارتهای قابل ارائه اپراتور سوم به مردم
مدیرعامل شرکت تامین تلهکام در مورد جزئیات سیمکارتهای قابل ارائه این اپراتور به مردم به مهر گفت: از ابتدا سیمکارتهای اعتباری و دائمی هر دو عرضه خواهد شد اما قیمتهای آن هنوز مشخص نیست.
وی ادامه داد: اگر قیمتها هم مشخص شود ترجیح میدهیم تا آخرین لحظات عرضه سیم کارت قیمتها را افشا نکنیم اما با توجه به اینکه سرویسهایی که داده میشود رقابتی خواهد بود، قیمت سیمکارتها پایینتر از مصوبه 123 هزار تومانی کمیسیون تنظیم مقررات است.
فیض آبادی گفت: در مورد تعرفه سرویسها و قیمت مکالمات نیز باید پیشنهاداتی به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب داده شود که تا کنون این پیشنهادها ارائه نشده و در حال بررسی شرایط بازار برای تدوین این بستههای تعرفهای هستیم.
نصب 40 دکل موبایل در تهران برای راهاندازی اپراتور سوم
مدیرعامل تامین تلهکام از نصب 40 سایت BTF برای آنتن دهی شبکه تهران خبر داد و گفت: رفع مشکل پوشش دهی با این 40 آنتن نیز امکان پذیر است و زمانی که تعداد مشترکان افزایش یابد به تناسب آن افزایش ظرفیت و تعداد آنتنها را در برنامه خواهیم داشت.
وی در مورد تعداد مشترکان این اپراتور برای سال اول فعالیت نیز به مهر گفت: طبق مدل تجاری جذب 5/2 میلیون مشترک را در برنامه خواهیم داشت اما عرضه پنج میلیون سیم کارت را برای سال اول پیش بینی کردهایم.
سیمکارت های تامین تلهکام در 8 کلانشهر در خردادماه عرضه میشود
فیضآبادی در خصوص برنامه اپراتور سوم برای پوشش شهرهای کشور نیز گفت: طبق برنامه در خردادماه امسال سیمکارتهای اپراتور سوم در فاز اول در تهران و 8 کلانشهر کرج، قم، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان و اهواز عرضه خواهد شد.
وی گفت: ارائه سیمکارتهای با سرویسهای پایه آغاز خواهد شد اما طبق برنامه ریزی برای سالهای مختلف سرویسهای مبتنی بر نسل سوم موبایل را ارائه خواهیم کرد.
مدیرعامل اپراتور سوم گفت: پوشش این شبکه در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود به طوری که در تهران 80 درصد شبکه با پوشش 3Gو 20 درصد شبکه با پوشش 2G خواهد بود اما در استانهای دیگر با توجه به مطالعات بازار این درصدها تغییر خواهد کرد.
استفاده از وندورهای چینی در شبکه اپراتور سوم
مدیرعامل تامین تله کام در مورد استفاده از تجربیات شرکتهای خارجی در توسعه این شبکه خاطرنشان کرد: شرکت فرانسوی به عنوان مشاور با ما همکاری دارد و وندورهای مختلفی در توسعه شبکه نیز در حال همکاری با این اپراتور هستند اما تا این لحظه هیچ اپراتور شریکی در این پروژه حضور ندارد.
وی با اشاره به شرایط خاص حاکم بر کشور و مشارکت با اپراتورهای خارجی گفت: به دلیل این شرایط مسایل سرمایه گذاری خارجی مقداری با احتیاط و کندی در این پروژه مواجه شده است.
فیضآبادی اضافه شدن گروه بهمن به پروژه اپراتور سوم را تصویب کرد و گفت: در حال حاضر تمام سرمایه اپراتور سوم متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است و هیچ شریک داخلی و خارجی ندارد.
وی گفت: حق لایسنس این پروژه را سازمان تامین اجتماعی با دولت تهاتر کرده است اما تامین تله کام میزان حق لایسنس را به تامین اجتماعی پرداخت کرده است و از دید ما این پرداخت صورت گرفته است. همچنین برنامهای برای تهاتر حق سهم سالانه این پروژه به دولت وجود ندارد و تامین تله کام تمامی تعهدات خود را طبق برنامه به سازمان تامین اجتماعی انجام میدهد.
وی در مورد همکاری با پیمانکاران عمومی برای شبکه اپراتور سوم نیز گفت: طبق قانون حداکثر استفاده از توان داخلی متعهد به همکاری با تمامی پیمانکاران داخلی هستیم و از آنجایی که تنها 4 وندور خارجی در کشور ما فعال هستند از دو وندور چینی هواوی و ZTE استفاده میکنیم.
وی گفت: به دلیل شرایط تحریم دو وندور اریکسون و NSN از ورود به این عرصه و همکاری با تامین تلهکام خودداری کردند و به همین دلیل تامین تله کام با هواوی و ZTE برای توسعه شبکه در حال همکاری است.
تاخیر نداشتهایم
فیضآبادی در مورد تحقیق در واگذاری سیم کارتهای اپراتور سوم اظهار داشت: مهلت راهاندازی شبکه طبق پروانه یک ماه بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه است که در بهترین شرایط این تاریخ برای پروژه اپراتور سوم 30 مرداد ماه 89 بود و 9 ماه بعد از آن پایان اردیبهشت 90 خواهد بود بنابراین طبق تعهدات قانونی هیچ تاخیری در این پروژه صورت نگرفته است.
وی گفت: تا این زمان هنوز فضای فرکانسی پاک که از جمله شرایط لازمالاجرا بودن این پروانه بوده در اختیار اپراتور سوم به طور کامل قرار نگرفته و در همه شهرها با مشکل اشغال فضای فرکانسی مواجه هستیم.
وی در مورد محدودیت واگذاری سرویسهای نسل سوم و چالشهای حاکمیتی و فرهنگی در این باره خاطرنشان کرد: این فناوری میتواند ابزار موثر و مفیدی برای تبلیغات و ارائه خدمات ارزش افزوده باشد که نیازمند تلاش نهادهای متولی کشور و اپراتورها برای استفاده از این فضا هستیم. در این راستا نیز ما کارگروه فرهنگی تشکیل داده و در جهت سرویسهای ارزش افزوده فرهنگی مکاتبات لازم را با نهادهای مربوطه داشتهایم.
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