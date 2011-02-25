سهم 4408 میلیارد تومانی مسکن از بودجه 90

به گزارش خبرنگار مهر، از بودجه 521 هزار میلیارد تومانی سال 90 دولت که اول اسفند از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد، بیش از 4408 میلیارد تومان برای بخش مسکن و شهرسازی است که بیش از 2438 میلیارد تومان آن از اعتبارات ملی و بیش از 1970 میلیارد تومان آن از محل اعتبارات استانی تامین خواهد شد.

در همین حال، برای برنامه سامانه های پساب و فاضلاب بیش از 1000 میلیارد تومان، برنامه آب شهری و روستایی بیش از 729 هزار میلیارد تومان، برنامه حمل و نقل شهری و روستایی بیش از 1544 میلیارد تومان،برنامه خدمات شهری و روستایی بیش از 2062 میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال آینده کل کشور در نظر گرفته شده است.

در این لایحه برای برنامه ساماندهی عشایر بیش از 94 میلیارد تومان، برنامه مسکن بیش از 66 میلیارد تومان، برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی بیش از 590 میلیارد تومان، برنامه مقاوم سازی ساختمانها بیش از 3.8 میلیارد تومان و برنامه ساماندهی نواحی خاص بیش از 25 میلیارد تومان پیش بینی شده است.