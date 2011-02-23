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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

چلسی و اینتر در انتظار/

کاکا از رئال مادرید جدا نمی‌شود

کاکا از رئال مادرید جدا نمی‌شود

مدیر برنامه‌های کاکا گفت این بازیکن در فصل نقل و انتقالات تابستانی از رئال مادرید جدا نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ارنستو برونزتی" گفت کاکا در پایان این فصل از رقابت ها از سانتیاگو برنابئو جدا نخواهد شد. بر پایه گزارش ای اس پی ان استار، هافبک برزیلی تیم فوتبال رئال مادرید در سال 2009 با مبلغ 68.5 میلیون یورو از میلان به رئال مادرید پیوست و اکنون تیم هایی مثل چلسی و اینتر میلان خواهان به خدمت گرفتن او شده اند.

برونزتی گفت: هیچ احتمالی مبنی بر جدایی کاکا از رئال مادرید وجود ندارد. فلورنتینو پرز به من گفته کاکا یکی از افتخارات وی در فصل نقل و انتقالات بوده است. البته بازار نقل و انتقالات همواره قابل تغییر است اما تا بدین لحظه آنچه در روزنامه ها نوشته می شود، شایعاتی بیش نیستند.

کد مطلب 1260037

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