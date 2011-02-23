محوطه تاریخی "شهریری" اردبیل در فهرست آثار جهانی ثبت می شود

بهروز ندایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: هم اکنون بررسیها و اقدامات اولیه برای ثبت جهانی این منطقه تاریخی در شهرستان مشگین شهر آغاز شده است.

وی با بیان اینکه محوطه باستانی "شهر یری" در سال ۱۳۸۱ از سوی میراث فرهنگی استان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، اضافه کرد: امیدواریم با روند فعلی این اثر بی نظیر و باستانی تا دو سال آینده در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان این محوطه تاریخی به عنوان یک اثر شاخص و اولویت‌دار دارای ظرفیتهای مطلوبی برای ثبت در فهرست جهانی است و و شرایط لازم و کافی را برای ثبت در فهرست جهانی دارد.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم نواقصی در پرونده ارسالی به سازمان یونسکو برای ثبت این اثر وجود نداشته باشد، افزود: پس از بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی که در سال گذشته در فهرست جهانی ثبت شد، این دومین اثر این استان برای جهانی شدن است.

محوطه تاریخی شهریری به عنوان یکی از محوطه‌های تاریخی بی نظیر جهان به وسعت 400 هکتار در 60 کیلو متری غرب استان اردبیل، 35 کیلومتری شرقی شهرستان مشکین شهر، یک کیلومتری شمال روستای پیرازمیان در کنار رودخانه قره سو واقع شده است.

براساس کاوشها و بررسیهای باستان شناسان قدمت این محوطه باستانی که در آن دوره تاریخی به عنوان معبد استفاده می شده بیش از شش هزار سال قبل از میلاد مسیح بوده و متشکل از 280 قطعه سنگ نمادین سربازها به صورت ایستاده که به عنوان سلحشوران و نگهبانان معبد حجاری شده، است.

کوه سبلان ثبت جهانی می شود

ندایی همچنین از ثبت قله و کوه سبلان در فهرست آثار جهانی خبر داد و ابراز داشت: بعد از مصوبه هیئت دولت، نشستهای اولیه بری ثبت این اثر در فهرست جهانی نیز آغاز شده و هم اکنون مقدمات اولیه برای ثبت آن فراهم شده است.

وی با اشاره به اعلام ثبت ملی این اثر از سوی میراث فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: کوه سبلان در حال حاضر به عنوان اولین اثر فرهنگی و طبیعی کشور به صورت توامان در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه رایزنیهای فرهنگی و ارسال پرونده این اثر برای ثبت در آثار جهانی از طریق سازمان میراث فرهنگی کشور در حال پیگیری است، اظهار امیدواری کرد که قله و کوه سبلان به عنوان اولین اثر فرهنگی و طبیعی دنیا در یونسکو به ثبت برسد.

کوه سبلان با ۴۸۱۱ متر ارتفاع به عنوان سومین قله بلند ایران و یک کوه آتشفشانی غیر فعال در شمال شرقی و در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مشگین‌شهر واقع است.

کوهستان سبلان به طور کلی سه قله معروف دارد که قله بزرگ آن به سلطان مشهور است و دو قله دیگر آن به هرم و کسری مشهورند. در بالای قله اصلی آن دریاچه کوچکی قرار دارد که جزو جاذبه های طبیعی و بی نظیر آن محسوب می شود..

کوه سبلان ظرفیتهای بالایی برای جذب گردشگری در منطقه دارد و هم اکنون به خاطر آبگرمهای طبیعی دامنه کوه، طبیعت تابستانی زیبا و پیست اسکی معروف الوارس مورد توجه گردشگران می‌باشد.

گفتنی است تاکنون بیش از 900 اثر تاریخی، فرهنگی، معنوی و... از مجموع آثار مجود در استان اردبیل در فهرست ملی به ثبت رسیده و بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی نیز به عنوان تنها اثر تاریخی استان در ثبت جهانی ثبت شده است.