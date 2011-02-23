67 میلیارد تومان به حساب ستاد خمس و زکات کشور واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسین نبی لو قبل از ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از فعالان امر زکات و خیرین با عنوان زکات سرچشمه کمال نماز که با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی، نماینده ولی فقیه در ستاد احیای زکات کشور و جمعی از مسئولین و پرداخت کنندگان نمونه زکات استان قم در سالن همایشهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با اشاره به سابقه تشکیل ستاد زکات کشور گفت: حکم تشکیل ستاد زکات در سال 75 از سوی مقام معظم رهبری صادر شد.
وی اضافه کرد: اما متأسفانه از سال 75 تا 83 به دلیل اینکه مسئولین وقت همراهی لازم را انجام ندادند در این خصوص توفیقی حاصل نشد تا اینکه علت عدم توفیق توسط گروهی بررسی شد و در اردیبهشت 83 طی دیداری که اعضای ستاد با مقام معظم رهبری داشتند پیشنهاداتی برای احیای امر زکات در کشور از سوی حجت الاسلام قرائتی بیان گشت و رهبری نیز دستوراتی را توشیح کردند.
نبی لو خاطرنشان کرد: در پی این دیدار مسئولیت ستاد زکات به امام جمعه آن شهر و بحث اجرایی ستاد زکات به کمیته امداد امام خمینی(ره) واگذار شد.
وی در خصوص آمار واریزی مبلغ زکات به حساب ستاد زکات کشور گفت: تا قبل از تشکیل این ستاد در سال 82 مبلغ 300 میلیون تومان زکات به صورت متمرکز در کشور جمع آوری شده بود و بعد از آن در سال 83 این مبلغ به یک میلیارد و 200 میلیون تومان رسید.
ساخت 385 پروژه از محل پرداخت زکاتها در سال گذشته در کشور
دبیر ستاد احیای زکات کشور مبلغ واریزی به حساب ستاد زکات کشور در سال گذشته را 67 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این مبلغ 18 میلیون تومان صرف امور فقرا و 42 میلیون تومان آن برای ساخت 385 پروژه هزینه شده که از این تعداد هزار و 800 پروژه مربوط به مرمت، بازسازی و ساخت مسجد و 80 پروژه مربوط به ساخت خانه عالم بوده است و مابقی پروژهها با رقم کمتری در روستاها احداث شدهاند.
وی خاطر نشان کرد: البته این مبالغ تنها مقداری است که به حساب ستاد زکات واریز شده است و رقم واقعی و ظرفیت پرداخت زکات در کشور به مراتب بیشتر از این میزان است که در سالهای گذشته روند رو به رشدی را داشته است.
حوزههای علمیه جدیتر بحث زکات را دنبال کنند
نبی لو بحث تشویق و اعتمادسازی در خصوص پرداخت زکات را مورد توجه قرار داد و گفت: مردم روستاها به هیچ قشری به اندازه علما اعتماد و از آنها پذیرش احکام زکات را ندارند و در هر نقطهای از کشور که علما به صورت جدی این بحث را دنبال کردهاند مردم درصد بالایی زکات پرداخت نمودهاند.
وی خاطر نشان کرد: حوزههای علمیه، علما و طلاب باید عملیتر و جدیتر بحث زکات را دنبال کنند و طلاب مقیم یا مهاجر و افرادی که توفیق تبلیغ را پیدا میکنند باید در این خصوص اهتمام بیشتری داشته باشند.
دبیر ستاد احیای زکات کشور اضافه کرد: همچنین باید در لایههای مختلف حوزه در خصوص بحث زکات تحقیق و پژوهشهایی صورت گیرد و ستاد نیز آمادگی کمک و مساعدت در این زمینه را دارد.
روستایی که از محل پرداخت زکات بینیاز شد
وی در ادامه به ذکر یک نمونه پرداخت و گفت: برای مثال در روستایی به نام «ده امام» در خراسان رضوی مردم تا ریال آخر زکات را نیز پرداخت میکنند و از محل این پرداختها هیچ بیکار و هیچ فردی که به سن ازدواج رسیده و ازدواج نکرده باشد در روستا وجود ندارد و تمام مکانهای مورد نیاز به نحو احسن در روستا ساخته شده است و این به شکلی بود که در سال گذشته دیگر نیازی به پول زکات در روستا نبود و مردم اقدام به ساخت مسجدی در جادهای در فاصله 15 کیلومتری روستا کردند و منشأ این کار نیز طلبهای است که مدت 11 سال در روستا ساکن میباشد و اهمیت زکات را برای تمامی مردم تشریح نموده است.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد احیای زکات کشور با اشاره به روند رو به رشد پرداخت زکات در بین مردم گفت: طی سال گذشته 67 میلیارد تومان به حساب ستاد زکات کشور واریز شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسین نبی لو قبل از ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از فعالان امر زکات و خیرین با عنوان زکات سرچشمه کمال نماز که با حضور حجت الاسلام محسن قرائتی، نماینده ولی فقیه در ستاد احیای زکات کشور و جمعی از مسئولین و پرداخت کنندگان نمونه زکات استان قم در سالن همایشهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با اشاره به سابقه تشکیل ستاد زکات کشور گفت: حکم تشکیل ستاد زکات در سال 75 از سوی مقام معظم رهبری صادر شد.
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