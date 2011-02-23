تامین امنیت زمینه ساز تمام فعالیتهای اصلاحی و تربیتی در زندانهاست

به گزارش خبرگزاری مهر در کرمانشاه، علی اشرف رشیدی دراین دیدار با اشاره به حساسیت و ضرورت تامین امنیت زندان ها ، بر لزوم آمادگی مستمر یگان حفاظت و عوامل انتظامی و همچنین حفظ هوشیاری ، کنترل و ارتقاء آموزش و بهره گیری از امکانات الکترونیکی و فن آوریهای نوین در حراست از مجموعه زندان ها تاکید و حفظ و تامین امنیت را زمینه ساز تمام فعالیتهای اصلاحی و تربیتی برشمرد.

وی نظارت دقیق بر عملکرد عوامل انتظامی وکنترل محسوس و غیر محسوس وضعیت حفاظت فیزیکی زندان ها را به منظور ساماندهی بهتر امور، ضروری دانست و تصریح کرد: با توجه به روند توسعه علمی و دست یابی به فن آوری های جدید و تجهیزات حفاظتی پیشرفته ، ایجاد زمینه مناسب ، استفاده بهینه از این تجهیزات و کاهش نیروی انسانی در برخی از بخشهای مورد نظر باید با دقت پیش بینی وملحوظ نظر قرار گیرد .

رشیدی با اشاره به سختی کار مشاغل زندانبانی به ویژه پرسنل شیفتی و حضور پر رنگ و شبانه روزی آنان درزندان، به خصوص روزهای تعطیل و در مناسبت های مختلف، افزود: حضورمسئولان در کنار پرسنل و توجه به نیازها و خواسته های متقن آنان می تواند درکاهش مشکلات موجود و پیشبرد اهداف سازمان بسیار موثر باشد .

وی تصریح کرد: پی گیری وضعیت زندان ها به خصوص در ایام تعطیل، علاوه بر ارتقاء هوشیاری عوامل جمعی و نظارت بر ا جرای دقیق روند امور ، بیانگر توجه مسئولان به تکریم مددجویان و مرتفع نمودن مشکلات آنان است،

مدیرکل زندان های استان در بخش دیگری از سخنانش ،حفظ و ارتقاء امنیت ، توجه به نیازهای پرسنل و مددجویان ، توسعه فعالیت مراکز مشاوره و روان درمانی و ایجاد بستر مناسب آموزشی و بهداشتی و همچنین توانمند سازی شغلی و اشتغال مددجویان وکاهش آمار کیفری زندان ها را از اولویت برنامه های استان عنوان کرد.