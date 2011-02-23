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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۱۷

هندلزبلات:

قذافی چهره واقعی خود را نشان داد

قذافی چهره واقعی خود را نشان داد

یک روزنامه آلمانی در تحلیلی از قیام مردم لیبی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم ، کشتار وحشیانه مردم به دست مزدوران و نیروهای امنیتی قذافی را بیانگر چهره واقعی وی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هندلزبلات می نویسد: این سرهنگ عجیب و غریب با یونیفورم های خیالی برای مدت 42 سال این کشور را اداره کرده اکنون مردمش علیه او دست به قیام زده اند و قذافی فوراً چهره واقعی خود را نشان داده است.

این روزنامه می نویسد: چهره واقعی قذافی ترور بوده و هست و این منشا و منبع قدرت اوست.

این روزنامه می نویسد: اروپایی ها و آمریکایی ها نگران نفت هستند، زیرا که قذافی از سال 2003 برای پایان دادن به انزوای خود آن را به غربی ها می داد. قذافی تصمیم گرفت تا برای پذیرفته شدن در جامعه جهانی به تروریسم پایان دهد. از آن زمان لیبی به معدنی برای کشف نفت تبدیل شده بود. با گشایش جدید در حوزه اقتصادی بسیاری از ناظران امیدوار بود که کشور به لحاظ سیاسی هم لیبرال خواهد بود.

این روزنامه نوشت : اروپای و آمریکا، سیف الاسلام قذافی را جانشین پدر می دیدند و معتقد بودند که او می تواند کشور را به سوی مدرنیته هدایت کند، اما آنها اشتباه می کردند.

کد مطلب 1260044

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