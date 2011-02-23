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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۵

روتگر هاوئر در "دراکولای سه بعدی" بازی می‌کند

روتگر هاوئر در "دراکولای سه بعدی" بازی می‌کند

روتگر هاوئر بازیگری هلندی سینما در فیلم "دراکولای سه بعدی" ساخته جدید داریو آرجنتو بازی می‌کند.

به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین هاوئر در این فیلم نقش ون هلسینگ را بر عهده می‌گیرد. این روزها بازارساخت نسخه‌هایی متفاوت از قصه دراکولای برام استوکر داغ شده و همزمان خائوم کولت سرا مشغول تدارک پیش‌تولید فیلمی با عنوان "هارکر" و دیوید اسلید مشغول پروژه "آخرین سفر دیمتر" هستند.

آرجنتو سال گذشته در حاشیه جشنواره کن اعلام کرده بود که قصد دارد نسخه‌ای متفاوت از داستان دراکولا را ارائه دهد. قرار بود فیلمبرداری "دراکولای 3 بعدی" از ماه آینده آغاز شود اما گویا به دلایلی این امر به ماه مه (اردیبهشت) آینده موکول شده است.

کد مطلب 1260045

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