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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۹

حورا صدر در گفتگو با مهر:

دولت به وظیفه تاریخی خود در آزادسازی امام موسی صدر عمل کند

دولت به وظیفه تاریخی خود در آزادسازی امام موسی صدر عمل کند

فرزند امام موسی صدر با بیان اینکه هیچگاه تاکنون از سوی دولتها به درخواستهای خانواده امام صدر پاسخ عملی داده نشده است، ابراز امیدواری کرد که دولت به وظیفه تاریخی خود برای آزادی امام موسی در این مقطع حساس عمل کند.

حورا صدر فرزند امام موسی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدام دولت در آزادسازی امام موسی صدر اظهار داشت: متاسفانه تاکنون هیچوقت به انتظارات خانواده امام موسی صدر در مورد اقدام عملی برای آزادسازی امام صدر از سوی دولتهای محتلف جمهوری اسلامی پاسخی قانع کننده داده نشده است.

وی با تاکید براینکه دولت بهتر می داند که از چه ظرفیتی برای آزادسازی امام موسی صدر در شرایط فعلی برخوردار است که در اینباره اقدام لازم را بعمل آورد، ابراز امیدواری کرد که دولت به وظیفه تاریخی خود برای آزادی امام موسی در این مقطع حساس عمل کند.

کد مطلب 1260047

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