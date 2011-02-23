حورا صدر در گفتگو با مهر: دولت به وظیفه تاریخی خود در آزادسازی امام موسی صدر عمل کند

فرزند امام موسی صدر با بیان اینکه هیچگاه تاکنون از سوی دولتها به درخواستهای خانواده امام صدر پاسخ عملی داده نشده است، ابراز امیدواری کرد که دولت به وظیفه تاریخی خود برای آزادی امام موسی در این مقطع حساس عمل کند.