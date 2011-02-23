75 درصد مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی رضایت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد بزرگیان ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین که در استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: نظر سنجی ها نشان می دهد میزان رضایت مندی مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی کشور از سال 82 تا کنون 12 درصد رشد داشته است.

وی اجرای 10 برنامه تحول در نظام اداری کشور را عاملی برای ارتقای سطح کیفی خدمات دستگاه های اجرایی و افزایش میزان رضایتمندی مردم دانست.

بزرگیان با اشاره به نقش دولت الکترونیک در تسهیل امور اداری و کاهش هزینه ها اظهار داشت: دربرنامه پنجم توسعه به گونه ای برنامه ریزی شده که این هدف بزرگ دولت محقق شود و تا پایان برنامه پنجم توسعه تمام روابط بین دستگاهی و 70 درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی ارائه می شود.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از تلاش دولت برای فراهم ساختن ساز و کار و بسترهای استقرار دولت الکترونیک خبر داد و تصریح کرد: توسعه شبکه اینترانت و افزایش پهنای باند آن، بکارگیری متخصصان و برنامه ریزان در حوزه فناوری اطلاعات از جمله تلاش های دولت در این زمینه است.

بزرگیان با اشاره به اینکه سالانه 500 هزار تن کاغذ در کشور مصرف می شود تصریح کرد: بیش از نیمی از این کاغذ سهم مکاتبات و نامه های اداری دستگاه های دولتی است.

وی هدف دولت را دارا بودن نظام اداری چابک و کارآمد خواند و خاطرنشان کرد: برنامه های 10 گانه تحول در نظام اداری کشور که با توجه به سیاست های ابلاغی 26 گانه مقام معظم رهبری، اصل 44 قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین شده است در این راستا قرار دارد.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه منابع انسانی رئیس جمهور ابلاغ بخشنامه انتقال کارمندان از کلانشهرها را فرصتی مناسب برای دستگاه هایی دانست که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند.

وی افزود: تسهیلات و مزایای وعده داده شده از سوی دولت به کارمندان منتقل شده باید به طور جدی مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد که در این زمینه پیگیری لازم از سوی دولت انجام می شود.

بزرگیان در ادامه گسترش فعالیت دفاتر پیشخوان را یکی از برنامه های مهم دولت در سال آینده برشمرد و اظهار داشت: با تحقق این امر 30 درصد تصدی گری های قابل انتقال دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی و دفاتر پیشخوان دولت ارائه می شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه تحول نظام اداری کشور یکی از دغدغه های جدی دولت به شمار می رود که با هدف تسهیل خدمت به مردم و پیشرفت بیشتر کشور صورت می گیرد.

