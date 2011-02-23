18 هزار دانش آموز مازنی آموزش شنا می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرهودی در جلسه کمیته پرورشی اداره کل آموزش و پرورش مازندران، با اشاره به اینکه این تعداد دانش آموز تحت نظر مربیان مجرب شنا مشغول فراگیری هستند افزود: 22 هزار دانش آموز دیگر این دوره را تابستان خواهند گذراند تا در ورود به پایه چهارم ابتدایی کلیه دانش آموزان این دوره را پشت سر گذاشته باشند.

فرهودی، دلیل این تاخیر را کمبود استخر شنا در استان و فاصله جامعه دانش آموزان روستایی با شهر عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه از همه ظرفیت سالن های ورزشی استفاده می کنیم خاطرنشان کرد: 25 شهر و منطقه در حال اجرای طرح هستند و برنامه ریزی جهت اجرای طرح برای مابقی شهرستان ها انجام شده است.

فرهودی از استقبال و همکاری خانواده ها تقدیر کرد و گفت: نشاط حاصل از ورزش شنا برای دانش آموزان به خانواده ها هم سرایت می کند و باعث خرسندی بوده که خانواده های دانش آموزان هم از این واقعه خوشحال هستند.