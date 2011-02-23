توافق کشورهای آسه آن برای خروج شهروندان این اتحادیه از لیبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آنتارا، مارتی ناتالگاوا گفت وزرای خارجه آسه آن تصمیم گرفتند در تمدید برنامه خارج کردن شهروندان خود در پی بحران مصر از این کشور برای خروج شهروندان عضو این اتحادیه از لیبی نیز اقدام کنند.

این تصمیم در پی نشست گروه آسه آن برای حل مناقشات مرزی تایلند و کامبوج در جاکارتا پایتخت اندونزی گرفته شد.

ناآرامیهای لیبی در چند روز اخیر باعث کشته شدن صدها تن از مردم بیگناه شد که خواستار برکناری معمر قدافی رهبر این کشور بودند و همچنان نیز ادامه دارد.



کشورهای فیلیپین، اندونزی، مالزی، سنگاپور، برونئی دارالسلام، تایلند، ویتنام، کامبوج، لائوس و میانمار 10 کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به "آسه آن" هستند.

