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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۱

قیام مردم لیبی/

توافق کشورهای آسه آن برای خروج شهروندان این اتحادیه از لیبی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: در پی ناآرامیهای اخیر در لیبی دبیرکل آسه آن خبر از توافق اعضای این اتحادیه مبنی بر خارج کردن شهروندان کشورهای عضو آسه آن از این کشور داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آنتارا، مارتی ناتالگاوا گفت وزرای خارجه آسه آن تصمیم گرفتند در تمدید برنامه خارج کردن شهروندان خود در پی بحران مصر از این کشور برای خروج شهروندان عضو این اتحادیه از لیبی نیز اقدام کنند.

این تصمیم در پی نشست گروه آسه آن برای حل مناقشات مرزی تایلند و کامبوج در جاکارتا پایتخت اندونزی گرفته شد.
 
ناآرامیهای لیبی در چند روز اخیر باعث کشته شدن صدها تن از مردم بیگناه شد که خواستار برکناری معمر قدافی رهبر این کشور بودند و همچنان نیز ادامه دارد.

کشورهای فیلیپین، اندونزی، مالزی، سنگاپور، برونئی دارالسلام، تایلند، ویتنام، کامبوج، لائوس و میانمار 10 کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به "آسه آن" هستند.
 
کد مطلب 1260052

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